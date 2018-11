Offrir la musique, des spectacles pour tous les goûts et tous les âges

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Elle nous apaise et nous réconforte. Elle nous fait voyager aux confins de nos émotions. Et fait vibrer en nous une douce plénitude. Offrir la musique en cadeau, c’est offrir un répit à nos âmes surchargées et un voyage dans cet univers où les mots ne sont plus loi. Voici quelques suggestions de spectacles, présentés après la distribution des cadeaux de Noël, qui permettront de transporter petits et grands dans ces envolées mélodieuses.

Musique traditionnelle

Michel Faubert et ses acolytes des Charbonniers de l’enfer sont de retour sur scène pendant la période des Fêtes. Ces cinq voix masculines, qui ont pour seul accompagnement quelques prodigieux coups de semelle, nous font découvrir une musique aux élans traditionnels qui batifole dans un répertoire aussi contemporain que trad. Après Noël, mettez le cap sur L’Assomption pour voir une dernière fois Les Charbonniers de l’enfer avant de déchirer votre calendrier de 2018.

Pour son 20e anniversaire, le groupe Les Tireux d’Roches invite le public à venir entonner les titres de son sixième album, Tarmacadam. Sortez votre bonne humeur et allez chanter et danser sur la musique roots de ce groupe originaire de Saint-Élie-de-Caxton. Chansons à boire, chansons à répondre, histoires fantasmagoriques : il y en a pour tous les goûts ! Entre Noël et le jour de l’An, Les Tireux d’Roches font escale à Québec et à Montréal.

Déjà 17 ans que le groupe Le Vent du Nord nous fait swinguer pendant le temps des Fêtes. À la veille de la sortie de son 10e opus, la joyeuse bande de musiciens promet de faire remuer le bassin de tous ceux et celles qui braveront l’hiver pour pousser la chansonnette à ses côtés. Musique traditionnelle et chansons originales résonneront à Trois-Rivières, Magog, Salaberry-de-Valleyfield et Montréal à la fin de décembre.

Comédies musicales

On connaît le film et sa bande sonore, qui ont tous deux connu un succès retentissant. Voilà que la comédie musicale Les choristes s’inscrit dans la même lignée, récoltant sur son passage triomphe populaire et succès critique. L’histoire est désormais connue. Clément Mathieu, un surveillant empli d’humanité, réussit, par le chant, à transformer la vie de plusieurs jeunes pensionnaires en difficulté. Reste maintenant à savoir si ce récit, porté en chansons par un chœur de jeunes garçons, réussira à vous soutirer quelques larmes ! Le spectacle Les choristes est présenté à Montréal en décembre et en janvier, puis à Québec l’été prochain.

Beautiful The Carol King Musical présente l’épopée de Carol King, cette chanteuse de Brooklyn qui a connu la gloire dans les années 1970. Sa quête professionnelle, qui l’a menée à composer la trame sonore d’une génération, couplée à ses déboires personnels qui lui ont permis de trouver sa vraie voix, est offerte au public dans cette comédie musicale signée Douglas McGrath. La production sera présentée à Montréal en février.

Pour la famille

Brimbelle reçoit une camionnette en cadeau et part à la rencontre de ses amis producteurs. Dans cette épopée en chansons, Brimbelle promet de faire découvrir aux enfants âgés de 1 à 8 ans une panoplie de produits de la ferme. La mascotte Foin-Foin suit Brimbelle tout au long de son spectacle country-folk intitulé De la ferme au marché. La camionnette de Brimbelle s’arrêtera après Noël à Magog, Québec, Montréal et Saint-Hyacinthe.

Arthur L’aventurier a déjà présenté aux enfants ses voyages en Afrique et au Costa Rica. Cette fois, il les amène découvrir en chansons et en images les Rocheuses canadiennes. Avec son compagnon Tom le cowboy, Arthur partage ses aventures dans les montagnes, sur les lacs et dans les cavernes de l’Ouest canadien. Paysages à couper le souffle sont à prévoir ! En février, le spectacle À la découverte des Rocheuses fait escale à Victoriaville, à Rimouski et à La Prairie.

L’Orchestre symphonique de Montréal met en musique le conte de Sergueï Prokofiev Pierre et le loup quelques semaines après Noël… l’occasion parfaite de laisser sous le sapin un aller simple vers le merveilleux monde de la musique classique. Les enfants se familiariseront avec les sonorités de plusieurs instruments de musique tour à tour associés aux personnages de l’histoire. La représentation bilingue prévue à la Place des Arts est animée par Patrice Bélanger.

Plus de vingt ans après sa naissance dans les livres de J. K. Rowling, Harry Potter ensorcelle toujours autant petits et grands. En janvier, le premier film inspiré par la série à succès sera diffusé sur un écran géant de 12 mètres au Centre Canadian Tire à Ottawa. Pendant que les images de Harry Potter à l’école des sorciers défileront devant le public, l’Orchestre du Centre national des arts jouera en direct la bande musicale originale composée par John Williams. Avis à tous les apprentis sorciers qui souhaitent se laisser envoûter… par la musique !

Musique classique

Sa musique est une fenêtre vers l’évasion, un abîme vers les profondeurs insondables de l’âme. Seul au piano, Jean-Michel Blais nous fait tout oublier, le temps d’une soirée. Pour vous laisser bercer par les notes de son dernier album, Dans ma main, rendez-vous au Grand Théâtre de Québec en février. Quelques autres représentations sont prévues ailleurs dans la province à la fin de l’hiver et au printemps.

La proposition est originale : l’Orchestre symphonique de Montréal invite le public, en janvier, à une représentation du film The Artist de Michel Hazanavicius, gagnant de l’Oscar du meilleur film en 2012. Pendant que les images de ce film muet défilent au grand écran, les musiciens de l’OSM interprètent en direct la trame sonore originale du long métrage. Un régal pour les yeux et les oreilles !