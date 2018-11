Bernard Lavilliers, prophète de malheur et marchand de bonheur

Lavilliers et Lavilliers. Un disque et un livre, à la dégaine semblable. Lettrage du nom en rouge, photo en sépia. On obtient les deux objets d’un coup, c’est exprès, juste à temps pour la visite rare du Bernard : deux spectacles, l’un mardi dernier au Palais Montcalm de Québec, l’autre ce jeudi à L’Olympia de Montréal.



Le disque est un florilège, baptisé « best of » pour faire plus français : ça contient le strict minimum, dix-huit titres pour quatre décennies d’albums. Le livre, intitulé Je n’ai pas une minute à perdre je vis, ratisse plus large : 200 pages de paroles de chansons, grand champ de mines disséminées entre 1976 et 2017. Ça commence avec Les barbares, ça finit avec L’espoir. « Ceci n’est pas un livre », écrit Jean-Paul Liégeois dans la préface. « C’est un manuel des émotions. » C’est surtout l’occasion de replonger dans Lavilliers. Et en décanter quelques questions d’actualité.

Le Devoir : À relire ces textes, on constate que les sujets traités d’année en année — hélas ! — n’ont jamais été aussi dramatiquement pertinentes. Pouvoir de l’argent, migrations forcées, planète malmenée…

Bernard Lavilliers : Je suis le mauvais prophète, on dirait ! J’aurais préféré me tromper, franchement. Il arrive quand même des choses que je ne pouvais même pas imaginer : l’élection qui vient d’avoir lieu au Brésil. Quand j’ai su que Jair Bolsonaro avait gagné et que l’armée était derrière lui, je me suis dit : tiens, un autre peuple qui ne veut pas se souvenir de son passé et qui se condamne à le revivre.

Dans La peur, chanson de 1977, cette peur « qui tire tes volets vers les huit heures du soir », il y a dans le collimateur de réflexes si répandu aujourd’hui, le même repli sur soi, ces portes que l’on ferme et ces murs que l’on érige…

La peur, c’est le cerveau primitif. De tout temps, la peur a été le levier de chantage du pouvoir. Moi, la peur, ça me donne plus de force. Plus il y a de la bagarre, plus je suis en forme. Au moins, maintenant, on sait qui on a en face. Je sais une chose : quand il y a la guerre, quand le monstre frappe chez soi, il n’y a pas de dépressifs. On ne peut que réagir, on n’a plus le temps de se regarder le nombril.

La chanson peut-elle encore être utile ? On a l’impression que dans ce monde de niches, chaque chanteur a son auditoire, et ne prêche qu’aux convertis.

C’est lassant, les convertis. Je préfère un public houleux, qui n’est pas d’accord avec moi : ça m’arrive, vous savez ? Il y a une sociologue très connue à Paris III, qui s’est intéressée à la composition de mon public. Finalement, il y en a un tiers qui viennent pour ce que je dis d’engagé, un tiers pour la musique et un tiers pour la poésie. Ça me laisse une marge de manoeuvre. Je fais le maximum, mais je ne suis pas mère Teresa !

Ça correspond à un spectacle-type de Bernard Lavilliers, non ? Deux heures à dénoncer les « longs couteaux », ce serait lassant aussi. Se concentrer pendant deux heures sur les textes et rien que les textes, ça limiterait les mouvements…

On n’est pas là pour se faire engueuler, comme dirait Boris Vian. Je suis aussi sur scène pour faire plaisir, pour faire oublier leurs soucis aux gens pendant ces deux heures. J’ai compris un truc, il y a longtemps : agresser le public ne donne rien. Je préfère de loin une mélodie extrêmement belle, remplie de douceur, ça permet de tout dire, y compris des horreurs. Et les gens ont le choix : ils écoutent les mots, ou pas. S’ils se disent : elle est belle, cette chanson, eh bien je suis content. J’ai gagné. Si ça les motive en plus, ou si ça les fait réagir, j’ai gagné doublement. Mais c’est très bien s’ils ressortent avec la sensation toute simple d’avoir passé de bons moments : ça aussi, c’est utile.