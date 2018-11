M pour Montréal: Rowjay le finasseur

Il ne restera pas sous le radar encore bien longtemps, Rowjay. Déjà la coqueluche de l’underground, propulsé par le succès viral de Saint Laurent, duo qu’il a enregistré avec le MC et youtubeur français Mister V qui vient avec un clip filmé sur la Main et les Champs-Élysées. « On vient hier soir de passer les deux millions de vues sur YouTube ! » se réjouit le rappeur du quartier Saint-Léonard, qui sera ce soir du concert-bénéfice organisé par M pour Montréal au profit du Garage à musique de la Fondation du Dr Julien.

Ce sera, au Club Soda, la soirée d’une relève déjà bien établie, avec FouKi, Zach Zoya et ce Rowjay en pleine ascension, au Québec comme en France. « La prochaine étape, c’est de fonder ma propre structure, mon propre label », dit Rowjay, qui a déjà trois mixtapes à son actif ainsi que le EP Hors catégorie paru en début d’année, tous autoproduits, tous conçus avec la collaboration des compositeurs-producteurs DoomX (de Planet Giza) et Freaky, de talentueux beatmakers qui s’étaient notamment illustrés sur l’impeccable album Soufflette d’Obia le Chef.

L’Italo-Montréalais rappe depuis l’âge de 16 ans, « mais je le faisais de manière plus parodique, humoristique », avant de prendre la musique au sérieux il y a quatre ans. L’humour et le second degré demeurent toutefois en filigrane de son travail. « J’appelle ça du “rap ignorant”, du rap sans contraintes, mais un rap qui n’est pas conscient ou engagé, même si je m’ouvre de plus en plus à de nouveaux concepts. »

C’est sa prosodie, d’abord, qui le distingue : un style parlé autant que rappé, qui semble presque banal à la première écoute, mais qui se révèle nettement plus ingénieux, nuancé, lorsqu’on écoute attentivement ses rimes tombant entre les craques d’une production trap au goût du jour. Un ton sobre en vérité insidieux, les syllabes clairement détachées comme s’il pesait chacun de ses mots, généralement articulés autour de l’autopromotion et de l’autocongratulation, cliché rap d’autant mieux assumé que son humour vient désamorcer toute bravade.

Et ça marche. En France d’abord, où il affirme rejoindre la majorité de ses fans grâce à sa musique autant que par sa présence sur les réseaux sociaux. « La scène musicale là-bas n’a rien à voir avec notre industrie, elle est en avance, et je prends avantage de ça. Je vois comment les rappeurs avancent dans leur carrière, je me fais des contacts et les gens sont réceptifs à ce que je fais. »

S’il est davantage écouté de l’autre côté de l’Atlantique, ça bouge ici aussi, avec sa collaboration sur l’album de Yes McCan (Slick Rick) et l’omniprésence de la chanson Saint Laurent dans les radios alternatives.

C’est d’ailleurs à Paris qu’il a rencontré Mister V. « J’étais dans un club, durant la Fashion Week, en compagnie [du producteur] High Klassified qui le connaissait. Il m’a dit : “Ah ! c’est toi le mec tendance ?” J’étais étonné qu’il me connaisse, il m’avait découvert dans une story sur Instagram. Il m’a dit : “Je vais à Montréal en mai, on va en studio ensemble !” »

Les deux se sont entendus sur une savante rythmique de DoomX, ont enregistré l’essentiel de leurs rimes en quelques heures de studio. « Je trouvais ça drôle parce que, juste avant d’aller enregistrer, j’étais à la maison et mon père écoutait le match de l’Impact à la télé. Anthony Jackson-Hamel avait compté deux buts. Cinq minutes après être arrivé en studio, le voilà qui arrive ! » On aperçoit même l’attaquant de l’Impact dans le vidéoclip. On le croisera peut-être jeudi soir au Club Soda, pour la bonne cause du Dr Julien.