Musique française aux sommets

Premier commentaire évident et sans attendre : allez-y mercredi soir ! On vous avait donné quelques indices samedi dans le DMag. Le résultat étant à la hauteur des attentes, la piqûre de rappel est toujours utile…

La seconde remarque est un coup de chapeau à l’OSM, car jouer Pelléas et Mélisande avec ce degré d’attention et de raffinement 48 heures après une 3e Symphonie de Bruckner, qui est à l’opposé sur le plan des réflexes de jeu et d’écoute, c’est un tour de force.

Accompagnements

Le concert, qui prélude à la semaine de Concours OSM-Manuvie, consacré au piano et à la harpe, est en deux phases. La première met en vedette, en tant que solistes, des membres du jury du concours. Dès les Danses sacrée et profane de Debussy, avec Jennifer Swartz, le chef Alain Altinoglu se signale par la décontraction de sa direction et la finesse des nuances de son accompagnement.

Dans Mozart, aussi, on note un accompagnement très précis avec des gestes élégants, expressifs, clairs et des mimiques qui anticipent, quelques instants avant, le caractère musical à venir. Till Fellner délivre un Mozart solaire et imperturbable, qui parti du mouvement central se lance dans des ornementations foisonnantes, parfois même dès la première occurrence d’une phrase. Il enchaîne attacca le Finale avec la même volubilité. Dans sa disposition orchestrale, Altinoglu déploie les cordes en largeur et centre tous les vents, y compris les cors, dans l’axe du piano. Une belle réussite dans l’ensemble, sur le piano donné à l’OSM par le mécène David Sela en 2011 et que Fellner avait lui-même choisi à Hambourg.

Un nectar français

Mais le « vrai » concert, du moins celui qui met en scène un orchestre face à un chef, débutait après la pause. Avec François-Xavier Roth, nous avions un grand chef d’orchestre. Avec Alain Altinoglu nous ajoutons une couche supplémentaire : cette étincelle dionysiaque un peu magique, qui fait que Charles Munch était Charles Munch et que Yannick est Yannick.

Avant d’y arriver, avec Daphnis et Chloé, il y avait Pelléas et Mélisande, une suite impeccablement agencée par le chef lui-même, de toute évidence le plus grand Debussy entendu à l’OSM depuis l’Iberia de Stéphane Denève en mars 2006 et le Prélude à l’après-midi d’un faune de Michel Plasson en septembre 2007. Il faut parfois savoir être patient, mais cette souplesse, cette circulation de la musique entre les pupitres, cette richesse atmosphérique, ça ne s’invente pas. Hélas, plus le chef et les musiciens faisaient assaut de génie coloriste, plus certains dans la salle se lançaient dans des concours de toux.

Constat rassurant : porté par cette direction mouvante et attentive, l’OSM retrouvait ses instincts et réflexes, comme avec François-Xavier Roth dans le Concerto pour la main gauche de Ravel

L’apothéose vint avec Daphnis et Chloé (2e Suite). Certes, mais… J’ai parfaitement vu ce qu’Alain Altinoglu a dirigé avec précision et exubérance. L’OSM a aussi évidemment très bien joué cette partition que les musiciens connaissent par coeur. Mais ici se posent quelques questions que le concert de mercredi devra résoudre.

Il n’y a aucun doute que l’orchestre a beaucoup apprécié Alain Altinoglu. Il l’a montré avec enthousiasme, en l’applaudissant généreusement et dignement, pas de la manière potache qu’on a pu voir précédemment cette saison. C’est très bien à tous les égards, mais cet enthousiasme ne transparaît pas vraiment sur scène pendant le concert.

Il est sans doute difficile de se convertir à l’exhibitionnisme musical en un tournemain après dix ans de Kent Nagano, mais à voir de la salle un chef en extase sur le podium dès le lever du soleil de la musique la plus sensuelle du monde face à une large majorité de musiciens raides comme des piquets en train de tirer des mines d’enterrement, on comprend soudain en une fraction de seconde « l’effet OM-Yannick » sur le public.

Pour aimer, il faut être deux. Pour l’instant, cela ne se voit pas : c’est à se demander si l’OSM est vraiment prêt à mériter un Alain Altinoglu, alors que, justement, le profil dionysiaque (qu’Altinoglu partage avec Rafael Payare, chef moins aguerri tout de même) est exactement ce qui peut « sauver » l’institution.

À mes yeux, mercredi, ce sera à l’orchestre de convaincre le chef… et certainement pas l’inverse !