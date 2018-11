Un grand Bruckner pour initiés

Permettez-moi de le dire par boutade : « On ne veut pas de chef ! » Pourvu que ce recrutement dure un peu et que chaque chef d’orchestre qui vient à Montréal sente que son concert pourrait être d’importance dans sa carrière.

L’Allemand David Afkham, 35 ans, nous a donné dimanche une grande 3e Symphonie de Bruckner, avec laquelle je ne suis pas d’accord sur le plan des choix esthétiques et interprétatifs, mais à laquelle je reconnais une vraie culture, parfaitement transmise à l’orchestre, qui a incarné cette vision avec discipline, contrôle et patience, surtout pour une oeuvre qui n’est pas vraiment drôle à jouer.

David Afkham a choisi la sculpture mystique, la grosse cathédrale, comme si le Bruckner de la Troisième était déjà celui de la Huitième. Il est ni le seul ni le premier à priver ainsi d’une forme d’énergie motrice le 1er mouvement, dont le manuscrit est rempli d’indications « marcato ». Cela posé, l’OSM sonnait très bien, avec des trombones superbes ; les frottements harmoniques étaient splendidement mis en valeur ; les fins de phrases aussi bien contrôlées que les attaques. Au coeur de la symphonie se nichait même un bijou inattendu : le trio (2e section) du 3e mouvement, bourré de contrechants passionnants.

Afkham a donc choisi la voie la plus dure, la plus austère et solennelle, notamment dans un 2e mouvement lent et posé. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait pousser un chef de 35 ans à incarner un Bruckner d’octogénaire, partagé quelque part entre les fantômes de Knappertsbusch, Celibidache et Sanderling (toutes questions d’édition de partitions mises à part). Quelle a été la jeunesse de David Afkham pour en arriver là ? Aimait-il jouer au ballon, regarder Bugs Bunny et manger du sorbet citron ou lisait-il Hegel et Schopenhauer en cachette à douze ans ?

En première partie, Blake Pouliot a joué le concerto de Sibelius. Un son superbe, très puissant et un concerto splendide à 95 %, parfois curieux. Non en matière de fautes techniques, mais d’une intonation juste une coche pas totalement précise, comme par inattention. Un peu comme Carey Price, ça a l’air de se passer « en haut », à l’image des 15 dernières secondes, vraiment douteuses, alors que Pouliot avait réussi haut la main des traits nettement plus difficiles. Eh non, le concerto n’était pas encore fini…