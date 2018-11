El Mal Queres, Rosalía

Que la musicienne espagnole Rosalía Vila fut demeurée quasi confidentielle depuis la parution, début 2017, de son excellent premier album Los ángeles est une injustice que vient enfin corriger la parution internationale de El Mal Querer. La révélation de l’automne ! Épaulée par le futé compositeur et coréalisateur El Guincho (repéré par l’étiquette Young Turks), la Catalane propulse le flamenco au XXIe siècle en le recadrant dans une production R&B électronique sans travestir la force évocatrice du genre musical andalou. Avec sa voix fine et forte, Rosalía fait le récit d’une relation amoureuse toxique à travers onze compositions originales où la tradition se redécouvre à travers les effets sonores modernes, par exemple dans les filtres dub de la puissante Que no salga la luna ou la basse synthétique ronflante marquée par les claps des extraits pop-R&B Pienso en tu mira et Di mi nombre. El Mal Querer trouve son souffle dans sa puissante et tragique trame narrative ; l’une des propositions musicales les plus distinctes et les plus poignantes de la saison.



El Mal Querer ★★★★ Flamenco pop Rosalía, Sony