Elle et moi, Marie-Mai

C’est pour Marie-Mai Bouchard le premier album de ce qu’il faut bien appeler, slogan usé mais néanmoins approprié, « une nouvelle ère » : adieu la machine des Productions J, bonjour la machine Spectra-Evenko. Ce que ça change ? L’angle. Élargi. On vise la planète pop. Celle qui fait poum poum, à base de claviers, gracieuseté d’Olivier Som, nouveau collaborateur attitré. Ouste le guitariste, compositeur et compagnon Fred St-Gelais, et ça paraît. Les riffs de guitare rock corpo sont partis avec lui : place à la pulsation techno-pop, aux collaborations étonnantes (Koriass, Ingrid St-Pierre) et à la voix de la chanteuse, très en avant dans le mix, façon je-suis-enfin-libre. Place à la Marie-Mai qui a « perdu trop de temps […] à ne plus [s]’appartenir » (Empire), la « guerrière » qui a connu « trop de mélodrames » (Un pied dans la porte). Nul doute que Québec toutes générations confondues qui suit la vedette depuis Star Académie en 2003 célébrera le « nouveau départ » de sa championne.



Marie-Mai - Je décolle