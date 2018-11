Renaud Loranger confirmé au Festival de Lanaudière

Où vivrez-vous ?

Je vivrai à Berlin, j’y réside depuis presque dix ans. Je passe aussi un peu de temps en Hollande. Il m’apparaît important de rester en Europe, mais je viendrai à intervalles réguliers pendant la saison, en fonction des événements publics qui requerront ma présence, et je serai là pendant l’été.

Comment surveillerez-vous à distance l’émergence des talents locaux ?

Il faut que je me fie à un réseau local, des gens que je connais et en qui j’ai confiance qui pourront me guider. Mais je pense que ce qui a manqué au festival dernièrement c’est une visibilité internationale. Il faut que le festival se réoriente vers l’international.

Quels gages avez-vous d’obtenir les moyens de cette politique ?

Une confiance parfaite et les moyens qui vont avec. Historiquement, si on revient aux années 1980-1990 et au tournant des années 2000, le festival a été un aimant pour les artistes internationaux et ce n’est pas qu’une question d’argent, mais de réseaux, de partenariats, de plaisir de travailler ensemble dans un contexte différent.

Le fait que le directeur artistique dépende désormais hiérarchiquement du directeur général au lieu d’être son égal ne vous gêne pas ?

Non. La responsabilité budgétaire est entre les mains du directeur général. J’ai toujours travaillé avec ce type de lien hiérarchique.