Les flâneurs

Les rêves des hommes

Le chef-d’œuvre de John Steinbeck Des souris et des hommes est solidement monté et interprété au théâtre Jean-Duceppe. Par-delà les souvenirs qui hantent les spectateurs des différentes versions au cinéma, au téléthéâtre ou à la scène, celle-ci tire fort bien son épingle du jeu. Guillaume Cyr joue Lennie, doux géant stupide, et Benoît McGinnis George, l’ami futé qui le protège et le berce du rêve d’une ferme à eux, alors qu’ils sont tous deux travailleurs saisonniers dans les ranchs américains des années 30. C’est la tragédie, la petitesse et la grandeur de la condition humaine qui nous emporte encore. Sur une traduction de Jean-Philippe Lehoux en québécois pas trop appuyé et une bonne mise en scène de Vincent-Guillaume Otis, la pièce impose sa charge et son cri.