Dreamt, Inland Island

Avalon Rossignol-Tassonyi roule sa bosse au sein de la scène locale (anglophone) depuis plusieurs années déjà, multipliant les collaborations et les projets, toujours très émotifs. Son projet principal, le joliment nommé Inland Island, présente sa nouvelle production, Dreamt, un pas de côté par rapport aux plis un peu mélodramatiques (d’aucuns diraient « emo ») des précédentes. Oscillant entre jangle pop coloré et comptines pour adultes un peu simples (Put Your Heart at Ease), Dreamt mise sur une instrumentation proche de la tradition folk americana (I Find, Anyways, We Don’t See Eye to Eye), avec banjo et piano traditionnel. Les claviers au groove original (Dance Partner) sont aussi l’une des bases solides de l’album, qui se veut au final le journal touchant et introspectif d’un artiste marginal en chemin vers la guérison. La nouvelle richesse instrumentale donne à Inland Island plus de corps, mais une partie du charme venait bien sûr du son « attaché avec du tape ». En concert au très confidentiel B.O.G. le 10 novembre.



Dreamt ★★★ Folk pop Inland Island, Indépendant