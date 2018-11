Les Trois Accords font tout pour le plaisir

Sur la pochette du tout nouveau disque des Trois Accords, on retrouve un homme vêtu tout de blanc — habillé sur la plage, si l’on peut oser le clin d’oeil. Sa tête est un ballon multicolore et il tient des maracas, comme s’il avait fait la bamboula toute la nuit et qu’il venait de se réveiller là, les pieds endoloris par les pas de danse. Le titre ? Beaucoup de plaisir.

Voilà une dénomination qui peut paraître évidente pour un album des quatre rockeurs comiques de Drummondville, mais elle trouve son sens dans la forme, dans le fond et même dans le processus de création de ces onze nouvelles chansons denses et dansantes.

« On s’est vite aperçus qu’il n’y aurait pas de ballades sur ce disque-là ! » raconte le batteur Charles Dubreuil, réuni autour d’une table avec le chanteur et parolier Simon Proulx, le bassiste Pierre-Luc Boisvert et le guitariste Alexandre Parr.

Au coeur de ces morceaux, il y a le désir des Trois Accords de ne pas se cantonner dans un concept précis, alors que leurs trois derniers disques — Dans mon corps, J’aime ta grand-mère et Joie d’être gai — avaient chacun une cohérence qui guidait l’écriture.

« À la fin de la tournée de Joie d’être gai, on a vraiment tiré la plogue sur les spectacles, on a pris une pause, raconte Simon Proulx. Je suis parti en essayant de faire des chansons, et l’idée, c’était de ne pas faire de thème. Si j’avais une idée qui pouvait exister en elle-même, je la poussais. C’est parti de là. »

Beaucoup de plaisir offre donc des pièces assez diverses. On y retrouve, entre autres, un homme ayant un désir irréfrénable de danser (Corinne), un autre qui multiplie les chutes (Commotion (sur le ponton)), et même une bactérie qui encourage une de ses semblables à atteindre des sommets destructeurs (Bactérie #1). Quant à la pièce titre, elle dresse une liste d’épicerie pour une fête qui pourrait mal tourner.

Toutes les photos du livret ont été faites à Coney Island, près de New York. « C’était vraiment dans l’esprit, en plus il y avait le côté suranné des vieux manèges délavés, dit Simon Proulx, qui a servi de modèle. C’était bien beau de dire que c’était un disque où on a fait ce qu’on voulait, mais après, quand t’arrives pour illustrer ça, tu dois retrouver un lien, un fil, quand même. Et le fil, c’était ce côté vraiment festif, mais quasiment fou. »

Retrouver l’excitation

De toute évidence, les quatre amis avaient envie de briser la routine pour ce sixième disque, qui arrive quinze ans après la sortie de Gros Mammouth Album et ses tubes Hawaïenne, Saskatchewan, Loin d’ici et Vraiment beau, entre autres.

Alors que les trois précédents opus avaient été faits dans la vibrante New York, Beaucoup de plaisir a été enregistré en deux séances de deux semaines dans un chalet à Saint-Zénon, dans le bois, sans signal cellulaire ni Internet. Une sorte « de grand écart ! » lance Simon Proulx.

Autre lieu, donc, mais aussi autre approche, car Les Trois Accords ont décidé de travailler le disque à l’aveugle, un titre après l’autre, sans préproduction donnant une vue d’ensemble et permettant de laisser descendre quelques idées jusque dans les doigts.

« C’est rigolo, moi, j’avais six tounes de prêtes que je voulais montrer aux gars, j’avais tout pensé à l’ordre dans lequel je les présenterais, raconte le parolier et compositeur du groupe. Je joue la première, Automobile, et les gars sont devant moi et disent : “Ben c’est bon !” Et Charles dit : “On l’enregistre-tu ?” »

C’était en même temps la fin du tour de chant de Proulx, et le début d’un projet d’enregistrement qui permettrait de « pousser les tounes le plus possible, une à une ». C’est aussi l’approche que le groupe avait adoptée pour certains projets récents, comme l’enregistrement d’une chanson pour le film Trip à trois et pour le dernier spectacle de Martin Matte.

« Il y a quelque chose de vraiment excitant là-dedans, parce que t’es tout le temps dans la nouveauté, c’est un nouveau projet tous les deux jours, c’est super le fun et ça garde l’enthousiasme très élevé pendant l’album, explique Simon Proulx. Ç’a l’air théorique, mais je pense que ça paraît sur les chansons. C’est un disque qui est assez excité quand même ! »

Cette façon de faire amenait aussi son lot de stress et de défis. Chacun a eu du mal sur certaines chansons à trouver sa place, à trouver la bonne ligne musicale. Pour Pierre-Luc, par exemple, c’est sur la disco-funk Ouvre tes yeux Simon ! qu’il a sué un bon coup. « On avait la référence musicale, on ne voulait pas faire pareil comme la référence, et plutôt arriver avec de quoi de nouveau. Quand je suis tombé dessus, ç’a été une estie de victoire pareil ! » raconte le bassiste.

La liberté, c’est le plaisir

En prenant un pas de recul sur la carrière des Trois Accords, on voit une volonté nette de diversifier leurs activités, entre les deux festivals qu’ils organisent, les contrats ici et là et même des achats immobiliers.

« C’est paradoxal pareil, parce qu’on a dû devenir de bons hommes d’affaires pour pouvoir rester des créateurs libres », souligne Charles Dubreuil.

La conséquence de tout ça, c’est aussi que les quatre musiciens ne sont pas blasés ni stressés, et qu’ils n’ont même pas l’obligation de faire paraître des albums complets à un rythme établi.

« C’est cool de vivre ça de cette manière-là, dit Simon. On a une liberté précieuse. » Et ils ont manifestement encore beaucoup de plaisir à nous offrir de la musique.