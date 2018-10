Thierry Escaich entre folie et effroi

L’utilisation du titre français générique Nosferatu le vampire ne traduit pas la portée du chef-d’oeuvre filmique expressionniste de Friedrich Wilhelm Murnau dont la traduction littérale du titre original, vertigineuse dans le cadre de la présentation de mardi, est Nosferatu – Une symphonie de l’horreur (Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens). Cette symphonie visuelle au temps du muet est déclinée, comme un opéra, en cinq actes.

Nosferatu, adaptation non autorisée de Dracula, se distingue visuellement par une coloration (viragieren, en allemand), avec un vert bleuté pour les scènes nocturnes, un jaune pour les ambiances diurnes, le rose pour le lever du jour, un sépia pour les scènes d’intérieur.

Une trame officielle

Contrairement au Fantôme de l’opéra, le film de Rupert Julian (1925) sur lequel Thierry Escaich vient d’improviser à Atlanta, terrain vierge auquel ont été associées des trames musicales plus exaspérantes les unes que les autres, il existe pour Nosferatu (1922) une partition originale.

De la même manière que le film, cette musique de Nosferatu a été investiguée à diverses époques (reconstitution Heller de 1984 et Andersson de 1994, communément utilisée désormais) et accompagne parfaitement la somptueuse dernière version restaurée du film par la Fondation Murnau. C’est cette mouture numérique de 2006 que nous avons vue, mais avec des intertitres anglais plutôt que les originaux allemands sous-titrés français.

La partition symphonique, jouée lors de la première projection de Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, est de Hans Erdmann (1882-1942). Erdmann, chef et compositeur fasciné par l’avènement du cinéma, devint en Allemagne dans les années 1920 un spécialiste et une autorité de la théorie et de la pratique de l’accompagnement des films muets, auteur d’un ouvrage réputé en la matière. Il écrivit ensuite, au temps du parlant, la musique pour Le testament du docteur Mabuse de Fritz Lang (1933), film interdit par les nazis.

Thierry Escaich n’interprète pas à l’orgue la musique d’Erdmann. Il recrée totalement un accompagnement sonore propre en improvisant sur ce que lui inspirent les images. Ce n’est en rien une hérésie, puisque de nombreux créateurs dans les dernières décennies proposent leur propre trame musicale sur des chefs-d’oeuvre du muet, par exemple Nosferatu. Le défi majeur de Thierry Escaich, à près d’un siècle d’écart, était d’égaler l’efficacité dramatique de la musique d’Erdmann dans le 5e acte du film de Murnau.

Thématiques et registres

Lorsqu’il était venu pour improviser sur Metropolis de Fritz Lang en 2016, Thierry Escaich, organiste et compositeur réputé, nous avait donné les recettes de sa méthode de travail : il regarde le film « deux ou trois fois au maximum » quelques jours auparavant, de manière « sensible et analytique », pour « comprendre les tenants et aboutissants afin d’accentuer la forme » que veut donner le cinéaste.

Il évite toute répétition ou générale avant la projection : « Si j’essaie de jouer avant, c’est très mauvais, car, au concert, j’essaie de retrouver des choses et je n’y arrive pas vraiment. Donc je cours après des idées et cela devient dramatique », disait-il. Escaich improvise donc vraiment en direct devant l’écran, même s’il a pu songer auparavant à quelques motifs qui pourront l’aider à structurer son propos.

Il était clair que le compositeur avait prémédité des thématiques et des registres. Le plein-jeu de l’orgue est lié à l’effroi qu’inspire le monstre, Nosferatu est caractérisé par une sorte de mouvement mélodique circulaire. L’intelligence cinématographique de l’improvisateur est totale, puisque cette circularité apparaît avant l’arrivée de Hutter au château du comte Orlok, dès la séquence de l’effroi des chevaux, un plan important qui symbolise l’instinct de la nature.

La prescience de la destinée à venir a beaucoup plus de poids dans la musique d’Escaich que chez Erdmann, ainsi le départ de Hutter de son foyer est marqué musicalement par la thématique de l’angoisse de sa femme, Ellen, alors qu’Erdmann l’accompagne d’une musique insouciante. Un autre choix très puissant est la première apparition maléfique de Nosferatu, avec une musique obsédante et dramatique qui s’étend à distance dans les scènes de somnambulisme et d’hallucination d’Ellen. Ce choix unifie les séquences et lie d’emblée les destinées des deux protagonistes. Erdmann passe complètement à côté de cela avec des musiques très banales sur les scènes d’Ellen.

Une couche de paranormal

Escaich superpose à la dimension de l’angoisse et à la thématique de Nosferatu une couche liée au paranormal. Il le fait (associés à plusieurs personnages) par des registrations très diaphanes et tremblantes dans l’aigu, habituellement liées, en musique, à la folie (on pense à l’orchestration originale de Lucia di Lammermoor de Donizetti, où la scène de la folie est orchestrée avec glassharmonica, instrument ensuite remplacé par la flûte).

Thierry Escaich est contraint de faire des choix. Tout d’abord, les 540 plans du film posent problème. L’organiste ne peut pas sauter du coq à l’âne, notamment à l’Acte III, qui montre en parallèle le bateau amenant Nosferatu à Wisborg et Hutter rentrant à cheval. Le musicien met donc l’accent sur le sujet principal : le bateau.

Par ailleurs, Escaich privilégie aussi la construction dramatique d’une séquence ou d’une scène au long cours au détriment d’un événement ponctuel. Ainsi, dans l’Acte V, le premier plan où apparaît Nosferatu avant d’aller se repaître du sang d’Ellen est un grand coup de massue chez Erdmann, mais un non-événement chez Escaich, qui garde ses cartouches pour la scène de la vampirisation, véritablement orgiaque sur le plan sonore.

De manière générale, Nosferatu semble plus difficile à accompagner que Metropolis, car les mêmes types de situations finissent par entraîner des cellules musicales redondantes (par exemple le nombre de déplacements à cheval dans le 1er acte) et nécessitent une imagination fertile pour varier les textures et moduler.

Thierry Escaich s’est évidemment tiré avec maestria de ce redoutable défi, extirpant du grand orgue Pierre-Béique des sonorités parfois vraiment étonnantes, notamment des sortes de bruits de battement lors de l’arrivée de Nosferatu et Hutter à Winborg. On espère revoir le musicien français pour un troisième projet bientôt, tout comme on aimerait entendre une de ses oeuvres, un concerto par exemple, jouée par l’OSM.