Interprète féminine: Mario Pelchat critique l’ADISQ, qui répond

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le dernier gala de l’ADISQ a laissé un goût amer au chanteur et producteur Mario Pelchat, qui dans une entrevue à l’antenne de Radio-Canada a estimé que le prix d’interprète féminine de l’année revenait à la chanteuse country Guylaine Tanguay, et non pas à Klô Pelgag, « quelqu’un qui n’a pas tourné de l’année, dont on n’a pas entendu parler du tout, dont les salles étaient vides ». M. Pelchat s’est aussi questionné sur l’apport de l’Académie dans des catégories jadis réservées au vote populaire. La productrice exécutive et directrice du Gala de l’ADISQ, Julie Gariépy, a jugé « un peu bizarre » la sortie du chanteur, qui se plaint d’un système qui a permis au groupe 2Frères, que Pelchat produit, d’être nommé meilleur groupe. L’équipe de Klô Pelgag a précisé que la chanteuse a livré plus d’une centaine de concerts pour son dernier disque, en plus d’avoir été nommée aux prix Polaris et Juno. Sur Twitter, plusieurs artistes ont pris la défense de Klô Pelgag, dont Safia Nolin et Cœur de pirate.