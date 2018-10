Au Métropolitain, désormais, tout est possible

Du documentaire Ensemble — Un an dans les coulisses de l’Orchestre Métropolitain, qui prendra l’affiche le 23 novembre, nous ne pouvons encore rien commenter, mais on nous permettra, pour servir le propos de ce texte, de citer de mémoire une petite remarque émerveillée et émue de la flûtiste Jocelyne Roy à sa collègue Marie-Andrée Benny dans les coulisses de la Philharmonie de Paris. « Nous, jouer à la Philharmonie de Paris… Sky is the limit ! »

Eh oui, « Sky is the limit », encore plus qu’ils le croient, tous, dans cet orchestre, et commencent un peu à s’en rendre compte depuis un an. La remarque de la musicienne visait l’endroit où elle se trouvait. Notre rapprochement a pour objet la qualité musicale, et tout particulièrement huit minutes du concert de dimanche après-midi : l’ouverture des Vêpres siciliennes. Yannick Nézet-Séguin et son orchestre y côtoyaient les sommets de Paris. Les forte n’étaient pas démonstratifs et « symphoniques », mais chantants. De la complémentarité des voix, de la fusion des pupitres naissait une plénitude harmonique d’une beauté noble et d’une intensité réellement bouleversante. C’est là un vrai palier du jeu orchestral en tant que « corps sonore », quelque chose que nous avons entendu dans La mer ou les Variations Enigma en tournée et qui nous est à présent servi dans un concert dominical à Montréal moins d’un an plus tard !

Le concert au complet avait une patine et un degré d’accomplissement remarquables, dans les moments « voyants » (ouverture de la Force du destin et ballet de Macbeth), mais aussi des instants précieux, comme la manière d’introduire l’air de Philippe II dans Don Carlo (puissante) et la scène du songe d’Attila (diaphane, imperceptible). Il faut dire que le concert faisait suite à une semaine d’enregistrement avec Ildar Abdrazakov pour un disque Deutsche Grammophon. Quelle riche idée de venir devant le public subséquemment à ce travail.

Abdrazakov a été impérial : on a très rarement entendu pareille voix à la Maison symphonique de Montréal. La basse a l’autorité des graves mais aussi, dans les cabalettes d’Attila et Ernani, la brillance des aigus. Il nous a offert en rappel le spectaculaire « Son lo spirito che nega » du Mefistofele de Boïto.

Là aussi, cela ouvre un espace pour le Métropolitain, puisqu’il y a un clair déficit de concerts vocaux dans les programmations des institutions symphoniques qui ne se trouvent pas dans des grandes villes d’opéra. À Montréal, les concerts de vedettes du chant sont assez rares. Yannick Nézet-Séguin est désormais en position de nous les ramener !