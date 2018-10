Gala de l'ADISQ: Hubert Lenoir, le préféré de tous

Les images frappent. Celui qui se fait appeler Le Baron Maudit a été adopté, encensé, plébiscité : Hubert Lenoir a ajouté dimanche à la grand-messe des 40 ans de l’ADISQ trois trophées à celui remporté mercredi lors du « premier gala » complémentaire. Sa chanson Fille de personne II a été bombardée chanson de l’année. Au même Hubert revient le Félix de la révélation de l’année. Et son premier disque en solo, Darlène, est doublement célébré : album de l’année – choix de la critique et album de l’année – pop.

Après la séquence d’introduction, on l’a retrouvé sur scène, avec les autres prétendants au Félix de la révélation de l’année, défendant chacun une chanson : Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Ludovick Bourgeois et Loud. Avec sa robe à dentelles et son maquillage très David Bowie, Lenoir s’est présenté le dernier, comme il se doit pour un vainqueur en puissance. Si mobile que les caméras peinaient à le suivre, il a entonné Fille de personne II comme si la chanson existait depuis toujours, déjà un classique de la chanson populaire au Québec. Tout était dit.

Mesurez : révélation et consécration, du même coup, le même soir. Ça fait beaucoup pour le même jeune homme qui, le 14 octobre dernier à l’émission Tout le monde en parle, lançait : « J’ai un peu le goût de me crisser en feu ces temps-ci… » Trop, trop vite ? Le Québec embrasse vite, étreint souvent bien mal. L’album, la chanson, la bête de scène, tout est justifié, mais au malaise de l’aveu de mal-être s’ajoutait dimanche le poids de la gloire. Ça fait un peu peur.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

À l’opposé, un Philippe Brach — l’autre grand gagnant de la fournée 2017-2018 — semble parfaitement prêt à profiter de la reconnaissance obtenue pour mener à bien des projets de plus en plus ambitieux, fascinants et fous : il annonçait plus tôt cette semaine un spectacle tout neuf, concert avec l’Orchestre de l’Agora présenté en mars 2019 à la Maison symphonique, une aventure intitulée Boum Dang Sangsue. Que Le silence des troupeaux, disque de grande envergure, de portée durable et de saine audace, se voie décerner le Félix de l’album de l’année – alternatif, que le spectacle dudit album ait aussi remporté une statuette parmi les autres propositions d’auteurs-compositeurs-interprètes, et surtout, que le gaillard se soit distingué dans la prestigieuse catégorie auteur ou compositeur de l’année, ça entérine et confirme un mouvement bien enclenché. Ça ne fait pas peur du tout.

Notons qu’au cumul des prix liés à Philippe Brach, il faut ajouter ceux des collaborateurs : Gabriel Desjardins, alias La Controverse, est l’arrangeur de l’année pour Le silence des troupeaux, et Pier-Philippe Rioux a signé la pochette gagnante, où l’on voit Brach en homme-éléphant (ou homme-buffle, je ne sais trop). Ça compte. Ça vaut aussi pour un Pierre Lapointe, que l’on pourrait considérer comme le grand perdant de la soirée, ne repartant qu’avec le Félix de l’album de l’année – adulte contemporain pour La science du coeur. Son spectacle a valu à ses collaborateurs trois récompenses mercredi dernier, et Pierre était du nombre pour la conception d’éclairages et projections. Pierre Lapointe et Philippe Brach, faut-il rappeler, partaient à égalité dans la course : 24 nominations en tout et partout.

Aimés et reconduits

Logique d’une carrière filant bon train, c’est Klô Pelgag, révélation en 2014, triomphatrice de 2017, qui a été élue interprète féminine de l’année. Il fallait la voir, poussant la question du look des femmes jusqu’à l’absurde, déguisée en Charlot, avec la moustache. Et c’est le très fédérateur Patrice Michaud, en plus de recevoir mercredi le Félix du vidéoclip de l’année pour La saison des pluies, qui a été reconduit en tant qu’interprète masculin de l’année. De la même façon, dans la tradition de Mes Aïeux et Kaïn, le tandem des 2Frères a rempilé, glanant la statuette échue au groupe de l’année, comme en 2017.

Plus événementiel, en cela, est le deuxième Félix remporté par le rappeur Loud : déjà « artiste de l’année s’étant le plus illustré hors Québec » depuis mercredi, le voilà détenteur du Félix de l’album de l’année — catégorie hip-hop. Ça lui en fait trois, si l’on compte — et on devrait compter — le Félix du réalisateur de disques de l’année, remis aux Marc Vincent et Alex Guay lors du « gala de l’industrie ». Pareillement, la récompense échue à la comédie musicale Demain matin, Montréal m’attend (spectacle de l’année — interprète) doit être conjuguée au Félix de la mise en scène et scénographie de l’année, reçu mercredi par René-Richard Cyr.

Louis-José Houde animait la soirée anniversaire diffusée par ICI-Radio-Canada, où les performances des artistes d’aujourd’hui — Loud, Lenoir, Lydia Képinski, Roxane Bruneau, entre autres — auront forcément partagé la scène avec des artistes ayant marqué l’histoire des quatre dernières décennies de chanson québécoise.

Impressionnant montage de moments mémorables (avec bon nombre d’artistes disparus depuis), grand pot-pourri des 39 chansons de l’année par les Mario Pelchat, Martine St-Clair, Maxime Landry et Guylaine Tanguay, ça a commencé comme il le fallait, et Louis-José a multiplié les évocations des incontournables du gala : « Quarante ans de gagnants qui savent pas par où sortir », « quarante ans de gagnants qui oublient leur trophée en avant », « quarante ans de gagnants qui embrassent leur trophée… », et ainsi de suite. C’était un brin télégraphié, mais c’est le propre des anniversaires.

L’animateur n’a pas manqué de parler lui aussi de Hubert Lenoir, sous forme de souhait : « Il est jeune et bon maintenant, il va être un magnifique vieux. » Souhait partagé par tous.