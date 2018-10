Abbado à Berlin: cette décennie où tout a changé

Les années 1990 ont vu une mutation de la musique classique pour le meilleur et pour le pire. Claudio Abbado, nouvellement nommé chef du Philharmonique de Berlin en remplacement d’Herbert von Karajan, en a été l’acteur et le symbole.

Le coffret Claudio Abbado et le Philharmonique de Berlin, qui vient créer superposition et doublons (symphonies de Beethoven, de Brahms et de Mahler — 20 CD sur 60) par rapport à la Abbado Symphony Edition de 2013, est lui-même symbolique de la désorganisation du marché qui a caractérisé ces années d’expansion, de crise artistique et économique, puis de mutation.

Deux transformations

Le Philharmonique de Berlin a attendu la mort d’Herbert von Karajan, le 16 juillet 1989, pour nommer Claudio Abbado à sa tête, en octobre de la même année. Lorsqu’Abbado fut désigné, il en fut aussi surpris que le monde musical. Le favori était alors plutôt Lorin Maazel, suivi dans les pronostics de Daniel Barenboïm et de James Levine.

Berlin était initialement fort éloigné du théâtre d’un autre événement majeur qui avait eu lieu le 18 octobre 1987 : l’acquisition de CBS Records par Sony. « Vous avez un impératif d’image plus que de résultat », disent Akio Morita, le cofondateur de Sony, et Norio Ohga, son président, à leurs troupes. La stratégie de Sony est que l’image du soft, c’est-à-dire le prestige des disques, serve à vendre du hard, chaînes haute-fidélité et autre matériel audiovisuel.

La conquête du classique se fait au pas de charge et le dossier est suivi en personne par Norio Ohga, baryton à ses heures perdues. En novembre 1988, Ohga débauche l’âme de Deutsche Grammophon, son directeur de production, Gunther Breest. Ohga et Breest déplacent le siège de New York à Hambourg et créent Sony Classical, dont l’étiquette sera lancée en janvier 1990.

L’ascension de Sony Classical et du tandem Abbado-Berlin est donc parallèle. Prenant au mot les directives de Morita et Ohga sur l’impératif d’image, Gunther Breest tentera sans ménagement de vider son ancien employeur, Deutsche Grammophon, de ses têtes d’affiche. Deutsche Grammophon de ses têtes d’affiche. Il le fera d’une part avec des artistes individuels, comme Carlo Maria Giulini, qui le suivra par fidélité plus que par cupidité, et Carlos Kleiber, qui touchait de l’argent pour que, au cas où il aurait envie d’enregistrer quelque chose, il le fasse chez Sony !

Mais le terrain de bataille principal entre DG et Sony sera le Philharmonique de Berlin. Les relations personnelles de Morita et Ohga avec feu Herbert von Karajan leur avaient déjà permis de sécuriser, pour la division audiovisuelle de Sony, les dernières vidéos du maître.

S’agissant des disques, lorsque Claudio Abbado prit les rênes du Philharmonique, ce fut une immédiate ébullition dans un marché lui-même en croissance. Dans un premier temps, Deutsche Grammophon réussira à garder dans son giron l’orchestre dirigé par son chef titulaire. Berlin enregistrait certes chez Sony, mais avec Daniel Barenboïm. La digue finira par céder : la guerre coûtera très cher et fera beaucoup de dégâts.

Sony et DG se livreront une guerre par l’argent. Je me souviens encore de ce mois où l’on annonçait une intégrale des Symphonies de Dvorák par Abbado et Berlin une semaine chez DG, l’autre chez Sony. Il n’y eut finalement jamais d’intégrale. Abbado enregistra une Huitième, honorable, pour Sony et une Nouveau Monde, déplorable, pour DG.

Surenchères et déséquilibres

On peut parler de dégâts à long terme, car c’est de cette époque de surenchères et de débauchages que datent l’inflation des cachets d’artistes et la déconnexion de toute réalité économique tangible qui pèse mondialement sur les institutions. La surenchère pour qui allait pouvoir éditer le Boris Godounov par Abbado fut telle que la mise avoisinait le million de dollars canadiens.

Au final, il s’est vendu 3500 coffrets la première année, si mes souvenirs sont bons ! Le New York Times avançait le chiffre de 900 000 dollars américains pour le coût de l’enregistrement d’Aïda par James Levine au Met, avec Aprile Millo et Plácido Domingo. Qui se souvient aujourd’hui que cet enregistrement a existé un jour ?

Structuré en coopérative, le Philharmonique de Berlin avait intérêt à profiter du système et à enchaîner les disques sur l’une et l’autre étiquette. Mais le stakhanovisme soulève la question de l’utilité, de la nécessité artistique d’un enregistrement. C’est ce qui explique qu’autant de CD de ce coffret soient professionnels et décents, mais que si peu, au fond, soient mémorables.

Un fait résume tout. En 2000, DG et Abbado publient « l’intégrale Beethoven des années 2000 » — en fait, une eau tiède artistique de plus. En 2001, après sa maladie, Abbado donne les neuf symphonies en concert à Rome, des concerts enregistrés et publiés en DVD. En 2008, Abbado fait retirer et interdire les CD de 2000 et fait publier par DG un coffret des neuf mêmes symphonies à partir de la piste son des concerts de 2001.

Enregistrement « nécessaire » contre enregistrement de circonstance : l’artiste a lui-même statué par la manière forte. Mais on ne peut remplacer ainsi la moitié ou les deux tiers de ce coffret…

Quelle intégrité ?

Abbado, acteur et symbole. Oui, car après la surenchère vint l’écroulement. Mais pas pour tout le monde. De ses 20 projets CD Sony Classical à Berlin, aucun n’avait atteint le point mort après quatre ou cinq ans d’exploitation : tous ont été déficitaires !

Or, Abbado, artiste qui coûtait si cher et vendait si peu, fut le premier à monter aux barricades lorsque ses éditeurs (DG en l’occurrence) voulurent entrer un peu dans leur frais par d’autres moyens. Il refusa ainsi l’utilisation de son adagietto de 5e Symphonie de Mahler dans une compilation « Adagio » au nom de l’intégrité artistique !

La déconnexion entre l’artistique et l’économique, entre les orchestres et les maisons de disques (qui a amené les orchestres à s’auto-éditer), le passage brutal, vers 1994-1995, d’une glorieuse période industrielle à une décroissance sans fin, mais aussi l’émergence de la vidéo qu’Abbado a développée à Berlin et qui a prospéré après sa mort : tout cela a germé entre New York, Hambourg et Berlin en l’espace de quelques mois au tournant de 1990.

Ce coffret est un témoin d’une opulence insouciante, d’un luxe parfois admirable (symphonies et concertos de Brahms), témoin, aussi, de galas prestigieux et de rares moments de grâce (des concertos, un CD Debussy avec une suite de Pelléas et Mélisande).

Les coffrets Abbado Symphony Edition et Opera Edition sont artistiquement plus pertinents, avec le regret de voir la très belle première intégrale Beethoven d’Abbado à Vienne — qu’il aurait été louable de mettre dans la Symphony Edition en sachant que ce coffret berlinois s’en venait — désormais quasiment disparue.

