Le troupeau de Brach et la troupe de Lapointe sonnent la charge

Philippe Brach, Philippe Brach, Philippe Brach. Félix, Félix et Félix. Album de l’année alternatif : Le silence des troupeaux. Arrangeur de l’année : La Controverse pour Le silence des troupeaux. Pochette d’album de l’année : Puppy Ciao !, Bruno Gatien, Marc-Étienne Mongrain pour Le silence des troupeaux.

Pierre Lapointe, Pierre Lapointe, Pierre Lapointe. Trois Félix itou, liés à l’album La science du coeur et au spectacle assorti : celui de la conception d’éclairage et des projections (Pierre avec Alexis Laurence et Alexandre Péloquin), celui de la prise de son et du mixage (Ghyslain-Luc Lavigne et Pascal Shefteshy), celui du sonorisateur de l’année (Marc-André Duncan).

Toute cette nomenclature pour dire qu’après le « gala de l’industrie » et « le premier gala » qui étaient présentés mercredi en amont de la grand-messe de dimanche, on n’est pas beaucoup plus avancés qu’au dévoilement des nominations : Philippe et Pierre se talonnent autant qu’ils se talonnaient. Chacun a inscrit son nom sur l’un des trophées. Les collaborateurs de l’un et l’autre sont encensés. Les paris, comme on dit, restent ouverts.



Mais attention ! Que le Darlène du phénoménal Hubert Lenoir ait été bombardé album de l’année par la critique pourrait annoncer une percée. Fille de personne II chanson de l’année ? On verra dimanche. Quatre statuettes, dans des catégories artistiques (à distinguer des catégories industrielles), sont encore à la portée de l’étoile glam de Beauport. On notera cependant que le Félix décerné au clip de La saison des pluies est aussi un indicateur fort : il ne faut pas négliger la chanson de Patrice Michaud dans la course pour la grande palme d’honneur du métier.

Des prix pour les pressentis

Autrement, les disques célébrés mercredi sont presque partout ceux que l’on attendait, non sans mérite, puisque leurs créateurs se démarquaient déjà très clairement dans leur catégorie : le Three Rivers de Jordan Officer en jazz, le Super Lynx Deluxe de Galaxie en rock, le Depuis longtemps de Yoan en country, le Désherbage de Tire le coyote en folk, l’hommage à Richard Desjardins parmi les réinterprétations, le MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time de Pierre Kwenders en musiques du monde, le Consolez-vous du groupe De Temps Antan chez les trad, l’Ubiquité de Martin Lizotte en musique instrumentale, le Portrait : Max Richter d’Angèle Dubeau et La Pietà en classique, et ainsi de suite.

Le Félix attribué à Mario Pelchat et Les prêtres pour leur Agnus Dei n’est pas moins justifié parce qu’affaire de chiffres : meilleures ventes, ce n’est pas rien.

Je ferais deux exceptions. Il y a quelque chose d’un peu trop automatique dans la victoire d’Arcade Fire pour leur Everything Now : l’album est certainement leur plus faible, et parmi les productions anglophones, l’heure était bien plus au Deception Bay de Milk Bone. Que dire de Loud, proclamé en tant qu’« artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec » ? Il faut croire que le vote aura été divisé entre Klô Pelgag et Coeur de pirate : les deux auteures-compositrices-interprètes ont brillé dans toute l’Europe francophone. Klô est en nomination pour le Félix de l’artiste féminine de l’année : on la retrouvera dimanche au grand gala, qui sera aussi, faut-il rappeler, le quarantième de l’association.

Liste complète des gagnants Le premier gala de l'ADISQ Album de l’année – Alternatif

Le silence des troupeaux, Philippe Brach Album de l’année – Anglophone

Everything Now, Arcade Fire Album de l’année – Choix de la critique

Darlène, Hubert Lenoir Album de l’année – Classique Orchestre et grand ensemble

Portrait: Max Richter, Angèle Dubeau & La Pietà Album de l’année – Classique Soliste et petit ensemble

Beethoven, Strauss, Les solistes de l’OSM Album de l’année – Country

Depuis longtemps, Yoan Album de l’année – Folk

Désherbage, Tire le coyote Album de l’année – Instrumental

Ubiquité, Martin Lizotte Album de l’année – Jazz

Three Rivers, Jordan Officer Album de l’année – Meilleur vendeur

Agnus Dei, Mario Pelchat, Les Prêtres Album de l’année – Musiques du monde

Makanda at the end of space, the beginning of time, Pierre Kwenders Album de l’année – Réinterprétation

Desjardins, Artistes variés Album de l’année – Rock

Super Lynx Deluxe, Galaxie Album de l’année – Traditionnel

Consolez-vous, De Temps Antan Album ou DVD de l’année – Humour

Best Ove, François Pérusse Album ou DVD de l’année – Jeunesse

À la découverte des Rocheuses, Arthur L’aventurier Artiste québécois de l’année s’étant le plus illustré hors Québec

Loud Spectacle de l’année – Anglophone

Queens of The Breakers, The Barr Brothers Spectacle de l’année – Humour

Le plus fort au monde, François Bellefeuille Vidéo de l’année

La saison des pluies, Patrice Michaud Gala de l'Industrie Agence de spectacles de l’année

Spectra Musique Arrangeur de l’année

La Controverse pour Le silence des troupeaux, Philippe Brach Concepteur d’éclairage et projections de l’année

Pierre Lapointe, Alexandre Péloquin, Alexis Laurence pour La science du cœur, Pierre Lapointe Diffuseur de spectacles de l’année

Grand Théâtre de Québec Émission de l’année – Humour

Like-moi ! Émission de l’année – Musique

En direct de l'univers Équipe de promotion radio de l’année

Torpille Promo Radio Équipe de promotion Web de l’année

Dare To Care Records Événement de l’année

Festival d’été de Québec Équipe de relations de presse de l’année

Bonsound Maison de disques de l’année

Audiogram Maison de gérance de l’année

Bonsound Mise en scène et scénographie de l’année

René Richard Cyr, Jean Bard pour Demain matin, Montréal m’attend, Artistes variés Pochette d’album de l’année

Puppy Ciao!, Bruno Gatien, Marc-Étienne Mongrain pour Le silence des troupeaux, Philippe Brach Prise de son et mixage de l’année

Ghyslain Luc Lavigne, Pascal Shefteshy pour La science du coeur, Pierre Lapointe Producteur de disques de l’année

Audiogram Producteur de spectacles de l’année

Spectra Musique Réalisateur de disque de l’année



Marc Vincent, Alex Guay pour Une année record, Loud Salle de spectacles de l’année

Le Ministère, Montréal Scripteur de spectacle de l’année

François Bellefeuille, Olivier Thivierge, Simon Cohen pour Le plus fort du monde, François Bellefeuille Sonorisateur de l’année

Marc-André Duncan pour La science du cœur, Pierre Lapointe