Quintettes pour piano et vents. Oeuvres de Mozart et Beethoven. Ensemble Dialoghi.

Traditionnellement, les quintettes pour piano et ventsde Mozart et de Beethoven ont été enregistrés par des solistes d’orchestres réputés réunis autour de pianistes mozartiens célèbres — Haebler, Brendel, Perahia, Lupu, Barenboïm, Gulda. L’Ensemble Dialoghi porte en son nom un autre rapport de force. Le piano, en fait un pianoforte, copie d’instrument d’époque plutôt gracile, n’a aucune vocation de vedette ou de moteur face à des vents qui concentrent l’attention parce qu’ils ont pour mission de colorer la peinture sonore. Au sein de Dialoghi, ensemble sur instruments anciens, deux noms attirent notre attention : Pierre-Antoine Tremblay, le brillant corniste québécois devenu un pilier du milieu baroque européen, et l’inénarrable clarinettiste Lorenzo Coppola, qui illumine les saisons musicales d’Arion baroque. On imagine bien que leurs compères, le bassoniste Javier Zafra, l’hautboïste Josep Domènech et la fortepianiste Cristina Esclapez, sont à leur hauteur et que tous révèlent ces bijoux musicaux dans une nouvelle lumière.



Écoutez l'Ensemble Dialoghi interpréter la Quintette pour piano et vents K. 452 de Mozart

Quintettes pour piano et vents ★★★★ 1/2 Classique Oeuvres de Mozart et de Beethoven, Ensemble Dialoghi, Harmonia Mundi HMM 905 296