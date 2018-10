«Québécois» au Panthéon

La chanson Québécois, qui était sur toutes les bouches à la fin des années 1960, sera « intronisée » au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, à l’occasion du 32e festival Coups de coeur francophone le 3 novembre prochain. L’auteur François Guy et les compositeurs Richard Tate et Angelo Finaldi, qui formaient ensemble le trio The Sinners, qui deviendra ensuite le groupe La Révolution française, se joindront à la formation montréalaise Clay and Friends pour en faire une interprétation. Cette interprétation, « tout en respectant la version originale de 1968, fera l’objet d’un clin d’oeil actuel », explique le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens dans un communiqué. La chanson Québécois a été le titre le plus vendu au Québec en 1970 avec 100 000 exemplaires écoulés. Elle a ensuite été reprise par Michèle Richard et Tony Roman, sur diverses compilations. Ce fut l’une des premières chansons rock à aborder le thème de la souveraineté, qui était auparavant plutôt la chasse gardée des chansonniers.