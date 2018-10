Avec des croissants de soleil

Entré par la porte du garage, je traverse un dédale de pièces très encombrées, puis un grand hall avec un escalier où les tableaux signés Ginette Reno attendent le visiteur à chaque marche, pour aboutir à la salle à manger. C’est là que ça se passe, que la rencontre de presse a lieu. D’un côté de la grande table, nous sommes une bonne vingtaine, de tous les médias. « On dirait une messe », chuchote quelqu’un. Les rangées de sièges, les deux énormes cierges, les anges massifs, l’un en pierre, l’autre en plâtre, c’est une petite église. Les signes du zodiaque en relief dans les portes détonnent un peu. Ou pas du tout.

La châtelaine s’amène sans chichi, s’installe de l’autre côté de la table, ordi ouvert entre elle et nous. Ginette Reno commence par constater que personne n’a rien mangé, que la table est encore pleine de brioches, fruits, gâteaux et petits pains au chocolat. « Va-tu falloir que je mange tout ça ? » Sacrée Ginette. Rigolade. Il y a aussi des croissants, comme dans la chanson Des croissants de soleil. Elle en rajoute : « Bon ben, on va ouvrir le testament… » La petite assemblée s’esclaffe. À jamais, l’album qu’elle nous présente en ce jeudi matin chez elle à Boucherville, se veut en effet « testamentaire ». Son « testament en chansons », précise-t-elle. Ce qui ne signifie pas que ce sera le dernier, mais ça pourrait l’être. Cela étant, une fois tout en règle chez le notaire, on peut vivre des décennies : dans sa famille, les femmes « dépassent les 90 ans ». On est loin de la chapelle ardente. « Mais tout ce que je fais, je le fais en me disant que c’est peut-être la dernière fois. » Elle nous regarde dans les yeux : « Je pense à la mort tous les jours. »

La chevelure retrouvée

Vite, elle digresse, parle de la « plus belle note » que chaque chanteur, chaque chanteuse peut pousser. « Il paraît que moi, c’est un si bémol. Je pourrais mourir après cette note-là. Ce serait comme un orgasme vocal. » Sacrée Ginette. Magnifique Ginette, rayonnante et bronzée, longs cheveux sur les épaules. C’est pas trop mon genre de décrire les cheveux des chanteuses, mais elle en est très fière : « Quand j’étais enfant, j’avais les cheveux aux fesses, mais j’ai eu des poux. Ma mère me mettait du thé des bois. Un jour, elle m’a dit que mes cheveux étaient brûlés, fait qu’elle me les a coupés. J’avais tellement honte. Le lendemain, j’ai été chez le barbier, je lui ai dit : “Faites-moi la coupe Elvis…” » Elle s’est juré qu’elle les « laisserait pousser » un jour. « Toute ma féminité est dans mes cheveux longs… »

Et l’album ? Oui, l’album. Chanson après chanson, Ginette Reno anime la séance d’écoute. Un couplet, un refrain, stop : commentaire, anecdote, évocation, blagues à la Ginette, citations de Simone Signoret, Lee Strasberg, Charles Aznavour. Pendant l’extrait joué, elle chante par-dessus sa propre voix, et continue souvent a cappella une fois l’enregistrement interrompu. Quand elle pousse son si bémol, son visage s’illumine et son siège de bureau sur roulettes recule, et nous nous enfonçons dans nos sièges. Une grande bourrasque secoue la salle à manger, fait trembler le grand chandelier doré.

Le grand mot

Des treize titres de l’album (« c’est mon chiffre chanceux »), au moins treize sont marquants (certains le sont doublement). Ici un duo avec Lynda Lemay, là un texte de Grand Corps Malade intitulé Un être humain. Le choix des textes est essentiel : Ginette en souligne les lignes fortes, justifie le propos comme si elle justifiait sa vie. Pas seulement sa vie d’artiste. « Ginette Raynault chante aussi, y a pas juste la Reno, là-dedans. » Il y a aussi « la grosse » : littéralement, une chanson intitulée La grosse. « Je me suis toujours demandé jusqu’à quel point une chanteuse pouvait se dévoiler ou chanter ce qu’elle vit », écrit-elle dans le texte qui jouxte les paroles de la chanson. « J’avais cette envie folle d’une chanson qui s’appellerait La grosse ! Je voulais même que mon album s’appelle La grosse ! » Avoir pu, elle aurait été encore plus loin, lance-t-elle, contente de son idée : « Je voulais avoir un billboard pour annoncer l’album qui dirait “La grosse s’en vient en ville”. » Rires un peu gênés. Il y a toujours des moments, dans chaque rencontre avec Ginette, où elle va où personne n’oserait aller.

L’album porte le nom de la seule chanson dont elle signe les paroles : À jamais. C’est la dernière de l’album, et certainement la plus testamentaire. « J’ai chanté mes chansons/Mes amours, mes passions […] Ce soir, je veux chanter/Comme je n’ai jamais chanté/Pour aplanir mes peurs/J’ai eu peur tant de fois/Peur de perdre la raison/Que ce soir, je veux chanter/Je veux chanter mon nom ». Son nom au complet, peut-on lire en signature du livret : Ginette Raynault Reno. « J’ai 72 ans. Je commence à me connaître. Et je commence à aimer la chanteuse que je suis devenue. »