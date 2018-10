Tchaïkovski sonore et grandiloquent

Dans le cadre de cette saison qui renouvelle de manière passionnante le choix des chefs invités, l’Orchestre symphonique de Montréal fait venir deux vétérans : Christoph Eschenbach et Michael Tilson Thomas.

Eschenbach a été directeur musical de l’Orchestre de Paris pendant dix ans et vient de terminer sept saisons à la tête de la National Symphony à Washington. Il a aussi eu le mandat le plus court d’un directeur musical auprès de l’Orchestre de Philadelphie (2003-2008), où Yannick Nézet-Séguin lui a succédé.

Lors du concert restant, samedi, Christoph Eschenbach dirigera une oeuvre de Marc-André Dalbavie, qui fut son (excellent) compositeur en résidence à Paris. Nous ne l’avons pas entendue lors du concert matinal de jeudi, qui se concentrait sur Tchaïkovski.

En première partie, Julian Rachlin en jouait le Concerto pour violon. La maturation musicale du musicien lituanien viennois d’adoption, âgé de 43 ans, est intéressante. Jeune, au début des années 1990, il tendait à « beurrer un peu épais » avec un son nourri et des sentiments étalés en pâture. Devenu professeur à l’Académie de musique de Vienne, il est désormais plus sobre. Jeudi matin, le 1er mouvement n’était pas aussi impérial qu’avec James Ehnes ou Joshua Bell, qui ont joué l’oeuvre avec l’OSM — pas de grosses bévues, de petites scories ici et là dans des traits virtuoses.

En écoutant scrupuleusement Julian Rachlin avec la partition, je me suis cependant surtout pris à rêver dans le 2e mouvement (et parfois le 3e) qu’un soliste suive simplement les indications et soufflets dynamiques de la partition, qui donnent une respiration très précise à la phrase. J’ai entendu du très beau violon, mais un phrasé et des nuances nourris par la tradition.

Fatum et soumission

L’interprétation de la symphonie est un portrait fidèle de ce que je connais du musicien Christoph Eschenbach. Parmi les points positifs, il faut citer en premier le souci de faire sonner l’orchestre, avec quelques couleurs qui tiennent à coeur au chef : des clarinettes douces, des trombones tranchants, une coda menée par les violons (plutôt qu’un concerto pour trompette), des cors qui changent de teinte dans les derniers instants de l’oeuvre.

Eschenbach fait aussi découvrir à Montréal le pouvoir et la puissance dramatique de l’enchaînement, attacca, des mouvements. Il a dirigé la symphonie sans le moindre répit et c’est parfait ainsi : un chef tel que Claus Peter Flor, qui inspira jadis à mon collègue Claude Gingras de dithyrambiques comptes rendus, opère exactement de la même façon pour générer et accumuler de la tension.

La question esthétique posée est : que fait Christoph Eschenbach de cette tension ? Là nous ne nous rejoignons pas. Sa 5e symphonie de Tchaïkovski convertit l’énergie accumulée en grandiloquence, à l’image de la fin du 1er mouvement ou d’un élargissement de tempo quand croit la tension du 2e volet. En fait, dans la partition de Tchaïkovski, il y a, au contraire, beaucoup d’indications d’accélération (stringendo).

Ce bouillonnement, plus que la sculpture vaguement « amoroso » burinée par Eschenbach, avait été somptueusement traduit par Manfred Honeck avec l’Orchestre de Pittsburgh à Lanaudière. Honeck traduisait à merveille le fatum, la « prédestination inéluctable de la Providence » selon les termes de Tchaïkovski, qui hantait le compositeur et dont Eschenbach ne nous donne qu’une vision plus ou moins apitoyée.