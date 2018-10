Horizons, Vishtèn

Il est ravissant, ce sixième album du trio trad Vishtèn qui, de son Île-du-Prince-Édouard natale, souffle ses chaleureuses envolées irlandaises sur chacune de ses onze nouvelles chansons. À nouveau, l’harmonie des voix des jumelles LeBlanc (Emmanuelle et Pastelle) est du plus doux effet et donne même l’impression d’imposer le ton à Horizons, à guider prudemment les rythmiques de cet album enregistré à Joliette et réalisé, avec lustre, par le multi-instrumentiste Simon Marion (Nicolas Pellerin Les Grands Hurleurs). Assemblage de compositions originales, d’adaptation de chansons traditionnelles acadiennes et de reels envoûtants, le répertoire proposé par le trio effleure le country (les belles Fleur du souvenir et L’Hermite) et le blues avec ces fines touches instrumentales qui donnent tant de profondeur aux orchestrations, le piano de J’aime vraiment ton accent, l’une des plus imaginatives du disque, ou les guitares électriques atmosphérique de L’autre femme en fin d’album.



Horizons ★★★ 1/2 Trad Vishtèn, Productions Takashoun