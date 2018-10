Héritage. Hommage à Félix Leclerc, artistes divers

Magnifique. Ô la riche idée de Monique Giroux. Ô la beauté des arrangements pour quintette de cordes par Simon Leclerc. Les hommages au lion de notre chanson, on en a eu, on en aura, mais le parti pris est ici admirable : les participants et participantes « n’étaient pour ainsi dire pas encore nés.es lorsque Félix nous a quittés le 8-8-88 », écrit l’animatrice dans sa note d’intro. L’accompagnement est gage d’éternité, et les bons choix se bousculent au portillon de la félicité : qui de mieux qu’Émile Bilodeau pour Les 100 000 façons de tuer un homme ? Dénicher la très méconnue Blues pour Pinky (de 1968), faut connaître son Félix ! Donner les trop chargées Moi, mes souliers et autres Bozo en version instrumentale : idéale solution. Les hachures pleines d’urgence des cordes et la voix de Mon Doux Saigneur balisent à neuf Notre sentier. Pomme, Matt Holubowski, Sam Harvey, Lou-Adriane Cassidy, personne ne détonne et tout étonne. Et ravit.

Notre sentier - Mon Doux Saigneur