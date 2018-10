Entre vous et nous, Martine St-Clair, Marie Michèle Desrosiers, Luce Dufault, Marie-Élaine Thibert

Tout dire en quatre mots ? J’essaie. 1. Souvenir. Cet album serait justifié ne serait-ce qu’en rappel d’une bien belle soirée. 2. Incitatif. Vivre l’expérience audio peut donner très envie d’attraper en chemin cette tournée en cours. 3. Témoin. C’est la démonstration de savoir-chanter de quatre interprètes, toutes aussi efficaces à l’avant-plan que dans les harmonies et les choeurs. 4. Collégialité. Entre vous et nous se vit comme le jeu de chaise musicale que permet la rencontre rarissime entre des répertoires et des chanteuses. Une cinquantaine d’auteurs-compositeurs en partage, des succès qui se ramassent à la pelle, des occasions saisies : Luce chez Aretha avec ses trois choristes, Marie Michèle qui les entraîne toutes chez Clémence, Martine dont tous les refrains sont imparables, Marie-Élaine qui célèbre Leyrac, Brel, Venne. Le mot de trop ? Incomplet. Fallait un double album.

Pourquoi chanter par Martine St-Clair, Marie Michèle Desrosiers, Luce Dufault et Marie-Élaine Thibert