Phil Collins «Not Dead Yet Live» au Centre Bell

Comme d’habitude, j’écris en direct de l’une des deux zones réservées aux gens à mobilité réduite : c’est de là seulement que la luminosité du iPad ne dérange personne. Impossible de ne pas penser ce mardi soir, tout en haut de la section 121 des rouges au Centre Bell, que c’est un peu pareil sur scène, tout aussi forcément conçue en fonction d’un chanteur et ex-batteur pas mal moins mobile qu’avant. Ça en dit long sur la condition humaine, je trouve : la donne est aléatoire partout, et personne n’est à l’abri du handicap congénital, de la maladie dégénérative, de l’AVC, et ainsi de suite.

Ça en dit aussi long sur la résilience humaine, et sur ce qui constitue l’idée même de vivre. Phil Collins, certes diminué dans ses mouvements, n’est pas mort encore — Not Dead Yet Live, c’est le nom de la tournée — et il veut chanter et s’amuser, donc il chante et il s’amuse. Comme tous ces gens au 121, venus pour chanter et s’amuser avec lui.

Ça fait quand même un drôle d’effet quand notre Phil s’amène tout seul, lentement, avec sa canne, et s’assied. « Bonsoir, les Québécois ! » lance-t-il. C’est un ami du Québec et de Montréal depuis si longtemps, Phil Collins. En fait foi le montage de photos en intro, qui le montre avec cheveux et barbe de toutes longueurs, des années Genesis jusqu’à aujourd’hui. « Je serai assis pour la plus grande partie du spectacle, prévient-il. C’est à cause de mon opération au dos, and my foot that is fucked… But we can have some fun, can’t we ? » Immense clameur.

Envers et contre tout

« Vous êtes prêts ? » Et ça démarre par la ballade Against All Odds, qui n’a jamais eu autant de sens. « Take a look at me now… » Oui, pour voir, on voit. Suit Another Day In Paradise, une autre ballade qui en dit plus qu’avant. Le paradis, c’est ce qu’on en fait… Demandez aux milliers de spectateurs qui chantent le refrain avec Phil : « It’s you and me in paradise ». Ce n’est pas devenu une grande chanson pour autant, mais ce mardi, elle porte.

Le fils de Phil officie derrière la batterie : Nicholas Collins, encore ado. Deux percussionnistes l’appuient : il en faut du monde pour que l’on accepte qu’ils remplacent ce marchand de contretemps qu’était Phil Collins au temps de Watcher of The Skies. Le fait est qu’un groupe impressionnant l’accompagne : quatorze musiciens et choristes. On reconnaît l’as Leland Sklar à la basse, vétéran dont la barbe, comme un vieux chêne, marque les ans.

Quand même, c’est un peu statique, tout ça. Je pense que c’est voulu. Phil Collins n’a pas cherché à compenser sa relative immobilité par une orgie d’effets, et certainement pas en empruntant les danseurs de Taylor Swift. La caméra relaie sur les trois écrans géants un gros plan de Phil en train de chanter : tout est là.

La trop courte parenthèse Genesis

« Il y a trois ou quatre cents ans, j’étais dans un groupe qui s’appelait Genesis, on a fait des tas de chansons, on va en jouer quelques-unes… » Et m’sieur Collins d’ajouter, l’oeil coquin : « Ça se peut qu’il n’y ait pas CELLE que vous voulez… » Après Trowing It All Away, c’est la belle Follow You Follow Me, donnée sur un fond de films d’archives de Genesis (incluant l’ère Peter Gabriel). Ça fait quelque chose de voir Phil taper si naturellement, comme si ses baguettes étaient des extensions de ses bras.

Il revient trop vite au matériel solo, je trouve. Il a raison, je n’ai pas eu ma préférée : Carpet Crawlers, ou n’importe quoi sur Selling England by The Pound (mon royaume pour Cinema Show !), voire A Trick of The Tail. M’enfin. Le son est formidable, les versions enlevantes, les gens vraiment contents et Phil tout autant. Ovation sentie après Follow You Follow Me, on l’apprécie. « C’est généreux, merci ! »

La présentation des musiciens se termine avec « mon fils de 17 ans » : on se dit que le jam de percussions s’en vient. Mais non, Phil y va de la molle mais indéniablement gagnante Separate Lives, en duo avec une choriste. La chanson est encore plus assise que lui. You’ll Be In My Heart ne lève pas plus haut : c’est là qu’on se rappelle tout ce qu’on n’aimait plus de Phil Collins, pleine forme ou pas : le sirop de poteau dans certaines mélodies.

Phil tape (un peu)

Le numéro de percussions à trois, avec le fiston au centre, fait dûment crier la foule : vrai qu’il a la frappe du paternel, ce Nicholas. Ça console et ça attriste en même temps. C’est plus fort que moi : j’attends une sorte de miracle, le moment où le rythme va s’emparer du corps de Phil Collins : ça arrive un peu, voilà Phil qui tape sur un morceau de bois, sorte de conga électronique. Ça fait bigrement plaisir, et notre homme sourit. Et le Centre Bell exulte.

Et arrive le moment que l’on attend : In the Air Tonight, avec le roulement de batterie le plus célébré de la carrière de Phil Collins. Le temps fort de tous ses concerts à Montréal, et partout ailleurs. The defining moment : je trouve l’expression anglaise plus parlante. Bien sûr, Nicholas reproduit parfaitement les coups de toms du paternel : joie et tristesse conjuguées encore. Inévitablement. Phil a beau chanter magnifiquement (et chanter debout), et Nicholas a beau assurer parfaitement, on mesure… le prix de la vie. Et la force de la transmission : je ne crois pas que ce spectacle serait aussi justifié sans la présence du fils à la batterie. Sentiment de continuité. « I’ve been waiting for this moment all my life… », dit la chanson. En effet.

La suite est festive, comme il se doit : irrépressible You Can’t Hurry Love des Supremes, Easy Lover, Sussudio. Ça se termine par un grand sing-along : Take Me Home. Chanson plus qu’appropriée : ce mardi, notre Phil est chez lui.