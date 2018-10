René Lussier Quintette, René Lussier Quintette

Ils ont Marc Ribot, nous avons René Lussier. Ce n’est pas une comparaison, mais un repère, une géolocalisation, comme on dit dans l’univers connecté du XXIe siècle. Depuis plus de quarante ans de constante création, où le groupe Conventum, le coffret du Trésor de la langue et la musique du Moulin à images de Robert Lepage ne sont que des points de lumière apparus furtivement sur l’écran radar, René Lussier pousse et repousse les limites de ce qu’un guitariste-compositeur (et parfois auteur) peut accomplir. Le voilà en quintette, et ce qui s’y passe en compagnie des Luzio Altobelli (à l’accordéon), Julie Houle (au tuba et à l’euphonium), Robbie Kuster (à la batterie gauche !) et Marton Madesrspach (à la batterie droite !) défie la description : en vrac, disons qu’il y a là-dedans du prog, du jazz, du trad, du métal, parmi moult bruitages singuliers. Qu’en dire ? Que c’est un passionnant souque à la corde entre le familier et le déroutant. Comme la vie.

René Lussier Quintette - Eau forte