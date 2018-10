No Wanga III, Fwonte

Le troisième et dernier volet de la série No Wanga, entamée en 2015, s’ouvre sur l’une des plus belles compositions du répertoire de l’auteur-compositeur-interprète montréalais d’origine haïtienne Fwonte. Avec sa rythmique house planante et sa mélodie tout en langueur empruntée à la tradition haïtienne, Fwonte chante en créole sur Peyi A l’espoir d’un pays qui ne connaît pas le répit. Les quatre chansons suivantes de ce nouvel EP réalisé par un producteur californien surnommé Mantra Beats n’ont pas la même force ; Ayibobo et sa rythmique visiblement inspirée de l’atmosphère de la b.o.f. de Black Panther tient bien la route, alors que le rythme prend du corps sur les entraînantes Marabou (arrangements de Franky Selector) et Pen Pen Pen (ceux-ci signés Freeworm) sans pourtant atteindre la même pertinence des productions des deux précédents EP. Enfin, Voulez-vous danser, avec sa rythmique « tropical house » périmée et son texte banal (le seul majoritairement en français), semble une concession faite à la tendance de l’été 2017. Lancement vendredi au Ministère.

No Wanga III ★★★ Pop Fwonte, Indépendant