Les flâneurs

Brillantes lucioles

Avec son plus récent film La disparition des lucioles, le réalisateur Sébastien Pilote frappe un gros coup. Le long métrage qui s’ancre au Saguenay — le resto Chez Georges, le stationnement à étages de la rue Racine ! — se révèle d’une grande beauté, et la lenteur habituelle de Pilote est ponctuée de beaucoup de bonne musique. La finesse et la richesse du personnage de Léonie, joué par Karelle Tremblay, porte ce drame qui fait aussi rire à plusieurs occasions. Le monde adulte, ici, n’a pas le plus beau rôle, alors que les méandres de l’adolescence sont dépeints avec dextérité. Brillantes lucioles, quoi.