Le Metropolitan Opera débutait sa saison dans les cinémas avec faste. Aida fut de tous temps l’un des spectacles « signature » de la maison et la production de Sonja Frisell, qui a remplacé celle de Franco Zeffirelli ne déroge pas à la règle misant notamment sur les plans et niveaux permis par un système scénique sophistiqué.

Le luxe de l’Aida du Met se matérialise lors du retour des guerriers et de la marche triomphale, un vrai défilé, avec chevaux et butin de guerre devant un décor très impressionnant. Il faut aller en Europe dans les arènes de Vérone ou Sankt Margareten, pour voir tel déploiement, mais pas avec des distributions aussi prestigieuses qu’à New York.

Anna Netrebko est Aida. Qui l’eut cru il y a quinze ans ? Mais la chanteuse ne cesse d’étonner : lorsqu’elle s’attelle sérieusement à un projet elle peut renverser des montagnes. Car le creusement de la voix dans les graves est renversant alors que les aigus n’ont pas vraiment perdu de pureté. Bref, elle est prête, vocalement et dramatiquement à assumer le rôle et le fait magistralement.

Face à elle, Anita Rachvelishvili prend la relève d’une légende Dolora Zajik. Au début tout se passe « normalement », mais Rachvelishvili révèle l’ampleur de sa classe vocale dans le dernier acte qu’elle gère avec une rage contenue sans jamais poitriner ses impressionnants graves.

Aleksandrs Antonenko était dans un jour fort médiocre. Est-ce déjà un déclin dû à trop d’Otello ? Chanter à 13 h n’est pas facile. Le Letton a été pris en défaut sur « Celeste Aida », très moyen. Il s’est retrouvé par la suite et j’ai donc cru qu’il ne s’était pas assez échauffé. Mais sa difficulté de distiller son émission vocale dans la scène finale du cachot m’a inquiété sur l’intégrité de ses moyens. Des diverses basses requises par l’opéra, l’un était décevant : Dmitri Belosselskiy, insuffisant dans les graves en prêtre Ramfis.

Comme l’excellent orchestre était dirigé d’une main experte par Nicola Luisotti, le fait de l’après-midi était une nouvelle fois, hélas, les élucubrations filmiques de Gary Halvorson. Celles-ci prennent désormais une quatrième dimension par l’ajout d’une caméra filmant par-dessus. Sans rentrer dans le détail, le problème principal reste la nervosité dans la découpe (voir l’extrait). Avec la multiplication des moyens techniques s’ajoutent de nombreuses invraisemblances, lorsque, par exemple, une contreplongée (dont Halvorson abuse de manière générale) interrompt un travelling inachevé de caméra girafe. À cela s’ajoutaient pas mal de problèmes de focus selon les caméras. Quand le Met comprendra-t-il que les spectateurs viennent pour voir un opéra avec des musiciens et des chanteurs et non pour admirer les supposées prouesses d’un gars qui joue avec ses boutons dans un car régie ?

Extrait vidéo