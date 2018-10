«Meditations Eps 1-11-111», Foxtrott

En juin dernier, Marie-Hélène Delorme, alias Foxtrott, lançait le premier de trois EP, réunis sur cet album, Meditations, paraissant aujourd’hui, marquant la fin d’un cycle créatif pour la beatmaker-productrice, qui, trois ans après la sortie de son album A Taller Us, fait preuve d’un net progrès en tant qu’auteure et compositrice. Les dernières chansons de l’album (celles du troisième EP) sont splendides, dans le texte comme dans l’atmosphère vaguement soul/R&B — les Wide Awake et Deliver épatent par la justesse du ton et la légèreté de ses mélodies, alors que Take Me I’m Here se propulse vers l’avant avec un rythme entre le hip-hop et le house. Or, moins absorbée par les rythmiques qu’il y a trois ans, la musicienne déploie une musicalité raffermie doublée d’une mélancolie qui sert bien sa pop électronique chaleureuse et intrigante par ses structures et ses harmonies évitant la simplicité. Ce Meditation Eps 1-11-111 sera lancé en spectacle le 25 octobre, au Ministère.



