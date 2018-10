Live is Love, Thomas Dutronc et Les esprits manouches

Thomas l’écrit sans ambages dans son mot d’introduction, en anglais et en français : « fier d’avoir signé cet album chez Blue Note ». Mazette ! C’est le grand saut, la vraie consécration pour le fiston Hardy-Dutronc. Comme dans « hardi du tronc » : naître du calembour de l’amour, ça vous prédestine un homme ! Live Is Love est décanté de 50 concerts enregistrés dans de petits lieux (de Saint-Dié à Woluwé, d’Alès à Cambrai), à la manière acoustique chère à l’esprit jazz manouche selon Django. Un disque « frais » et « pas surgelé », résume l’as guitariste et gentil charmeur : c’est en effet à la fête chic, mais sans chichi que nous sommes conviés, surboum relax, mais pas moins relevée. Le chouette gars et ses chouettes zigs refont en mieux le meilleur des trois albums précédents, florilège assorti d’improvisations et de reprises, autant de boeufs de catégorie A, de Rocky Blues à… La Traviata ! Du bon temps, sur les bons tempos : l’été à demeure, quoi !



Thomas Dutroc - J'me fous de tout