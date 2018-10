Télé-Québec, avec un grand… orchestre

De Téléservice à Like-moi !, en passant par Avec un grand A, Passe-Partout, Les Oraliens et Le Club des 100 watts, les ritournelles des émissions phares de l’histoire de Télé-Québec revêtiront de nouveaux habits dimanche à la Maison symphonique. Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain (OM) les livreront le temps d’un seul concert, intitulé La symphonie de Télé-Québec.

L’événement rassemblera sur scène quelque 70 musiciens en plus d’un chœur de 100 chanteurs, qui, ensemble, interpréteront une quarantaine de musiques tirées d’émissions de la chaîne, qui clôt ainsi son 50e anniversaire.

« Ce n’est pas un concert pop, c’est un concert symphonique », insiste l’altiste François Vallières, à qui l’OM a confié la responsabilité des arrangements. L’aventure étant d’une certaine envergure — il y a beaucoup de pièces à revisiter, et aucune partition n’existait pour l’aider —, Vallières a travaillé avec des amis musiciens et compositeurs, Hugo Bégin et Blair Thomson.

« On est chanceux, car il n’y a rien à regarder pendant le concert », lance Thomson, qui a déjà travaillé avec Half Moon Run et qui a mené La symphonie rapaillée.

Il faut comprendre, en voyant aussi Bégin qui opine du bonnet, que les trois arrangeurs sont fort heureux que cette Symphonie de Télé-Québec ne mette pas la musique au service de l’image, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’exercice.

« C’est toujours revenu au fait que c’était pour la musique tout ça, et pas pour les émissions, les artistes, les intervenants ou les comédiens. C’est pas ça qu’on veut mettre en valeur, explique Vallières. Là, c’est vraiment : voici la mélodie de telle émission, venez l’écouter, en version symphonique. »

Lignes directrices

Il y avait plusieurs manières de se plonger dans le travail d’arrangement de ces pièces assez différentes les unes des autres, ne serait-ce que par leur rôle à l’écran, leur époque de création ou leur durée. Vallières, Bégin et Thomson se sont assis ensemble d’entrée de jeu pour cerner quelques lignes directrices, d’autant que chacun partait ensuite de son côté avec une liste de titres à revisiter.

« On ne va pas aller vers quelque chose de trop conceptuel, dit François Vallières. C’est sûr que quand on a carte blanche comme pour ce projet, on peut déconstruire, y aller mégacérébral. Mais c’est quand même un projet qui doit s’adresser à un public très large, alors disons que le contenu est plus important que le contenant. On ne sera pas trop microtonal, ou atonal. »

Il y a aussi une notion de respect qui était importante, car les trois arrangeurs ne voulaient pas défigurer ou dénaturer les airs de Droit de parole, Beau et chaud, Station Soleil ou Robin et Stella.

« Mais en même temps, c’est l’OM, c’est Yannick Nézet-Séguin, à la Maison symphonique, on doit avoir une originalité là-dedans », dit Vallières.

Loin des yeux

Blair Thomson, qui a grandi en Ontario loin de Télé-Québec, a trouvé que quelques thèmes musicaux sur lesquels il a travaillé étaient presque « radicaux » dans leur forme, ce qui témoignait aussi d’époques où le rapport à la musique — et à l’image — était différent.

« On était une société qui écoutait, on n’était pas sursaturés par les images comme aujourd’hui. La mission de la musique dans une émission était différente. Et elle était très sophistiquée. »

Il donne l’exemple du travail musical d’Alain Leblanc, pour l’émission Le plaisir croît avec l’usage, animée par René Richard Cyr. « Je l’ai faite très lente, très jazzée. Mais tu vois qu’il y avait de la recherche dans cette musique, c’était pas juste un bouton pesé qui faisait un rythme. C’était très raffiné même. Et j’ai essayé de respecter l’esprit de ça, avec ma twist. »

Redécouverte

Le concert aura nécessairement une forte touche nostalgique, reconnaissent les arrangeurs. Mais même eux ont souvent redécouvert des thèmes sous un oeil nouveau.

« Je prends Parler pour parler, lance Hugo Bégin. Je l’avais entendue mille fois, cette musique, mais j’ai trouvé ça très drôle de réaliser que c’était une espèce d’orgue mécanique tout croche qui vibrait. Je me souvenais de la mélodie, mais pas de ça ! Sinon, dans Nord-Sud, il y a une grosse partie d’orchestre… ou même dans l’émission Pierre Nadeau rencontre, il y a une fugue de Bach avec une grosse ligne de basse par-dessus ! C’était impressionnant. »

Mais est-ce que de leur point de vue de musiciens de haut niveau, ces musiques pour la télé ont une grande valeur artistique ? Ça dépend des fois, disent-ils. « Un jingle n’est pas automatiquement artistique, croit François Vallières, mais ici, les thèmes choisis le sont. Ils ont une valeur, il y a un potentiel d’“arrangabilité”, si je peux dire. »

Et des fois, tout se passe en huit petites secondes, estime Hugo Bégin, qui fait claquer ses doigts. Blair Thomson en ajoute une couche. « Et ç’a beau être une pièce de huit secondes, si l’idée est là, tu peux filer pendant 20 minutes sur ça. Facilement. »

Laisser sa trace sur Passe-Partout ? La symphonie de Télé-Québec fera la belle part aux pièces de Passe-Partout, émission phare de la station publique. C’est l’arrangeur François Vallières qui a eu à y travailler, non sans certaines difficultés. « Pendant quelques jours, je suis resté gelé avec ça entre les mains. Pour moi qui ai grandi avec ça, c’est un objet sacré. Et finalement, ç’a touché trois ou quatre générations… tu fais quoi ? » Vallières a pris la décision de « changer les couleurs » des pièces, « mais on les dorlote, on les vénère ». Le musicien et arrangeur a par ailleurs réalisé à quel point les musiques de Passe-Partout étaient bien ficelées. « En les réécoutant avec mon cerveau de musicien, j’ai trouvé que la qualité est hallucinante. Je me souviens quand j’ai écouté Laisser sa trace, je me suis dit : “C’est du Gentle Giant, c’est du prog !” »