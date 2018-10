Jacques Arcadelt, Motets. Madrigaux. Chansons.

« Tirez la plogue » ! Ce coffret vous propose la paix de l’âme. Inutile de verser dans le « tintinabulisme » d’Arvo Pärt : vous pouvez débrancher du quotidien et basculer dans un autre monde en quelques instants avec la musique à la fois la plus simple et la plus savante, dont la limpidité vous envoûtera. Le disque consacré aux Motets de Jacques Arcadelt (1507-1568), un monument, rejoint les hautes réussites du Huelgas Ensemble et devrait servir de modèle au Studio de musique ancienne de Montréal. Sensualité des lignes soutenues par un orgue positif, fusion des couleurs : Leonardo García Alarcón semble magnétiser le Choeur de chambre de Namur. Ricercar prend le pari de nous révéler Arcadelt à fond (le fameux Ave Maria, un faux, n’y est pas !) et en trois volets. Parallèlement aux Motets, le chef argentin prend en charge les Madrigaux avec son Cappella Mediterranea, alors que Doulce Mémoire et Denis Raisin Dadre nous donnent un programme de Chansons. Musique superbe, interprètes référentiels et notice brillante : un grand objet discographique.



Jacques Arcadelt ★★★★ 1/2 Classique Motets, Madrigaux, Chansons, Leonardo García Alarcón et Denis Raisin Dadre, Ricercar, 3 CD, RIC 392