Oslo remplace Vasily Petrenko par un chef de 22 ans

L’Orchestre philharmonique d’Oslo a créé la surprise en nommant le Finlandais Klaus Mäkelä directeur musical à compter de la saison 2020-2021. Assisté par le même agent que Kent Nagano, Mäkelä, né en 1996, a été nommé, en l’espace d’un an, artiste associé (chef) du Tapiola Sinfonietta, directeur artistique du Festival de musique de Turku, principal chef invité de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise, en plus de prendre désormais la succession de Jansons, Previn, Saraste et Petrenko à Oslo. C’est un phénomène très rarement vu à ce niveau de fulgurance et de rapidité d’éclosion dans le milieu de la direction d’orchestre.