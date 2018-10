La bouleversante découverte

L’Orchestre Métropolitain joue à la Maison symphonique jeudi et samedi les Concertos nos 3 et 4 de Sergueï Rachmaninov, compositeur pour lequel l’archiviste Ward Marston vient de révéler un document majeur.

Le 7 août 2016 à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay de Lanaudière Yannick Nézet-Séguin s’assoyait sur son podium pour écouter le rappel de son soliste Nicholas Angelich, le Prélude op. 32 no 5 de Rachmaninov, qui suivait une captivante exécution de la Rhapsodie sur un thème de Paganini. C’est probablement ce jour-là que s’est dessiné le projet d’une intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov sur deux saisons à Montréal. Le 4e Concerto sera joué jeudi à la Maison symphonique. Le 3e Concerto, vendredi au Koerner Hall de Toronto et samedi à Montréal. On attend aussi la parution, chez Deutsche Grammophon, du nouveau volet de l’intégrale Rachmaninov associant cette fois Yannick Nézet-Séguin à Daniil Trifonov.

Mais la plus grande surprise éditoriale concernant Rachmaninov, historique et patrimoniale, nous vient des États-Unis. Ward Marston, spécialiste de la restauration et de l’édition d’archives sonores, publie un document d’un peu plus d’une demi-heure permettant d’entendre Rachmaninov présenter au piano ses Danses symphoniques à Eugene Ormandy le 20 décembre 1940, avant que le chef hongrois en assure la création le 3 janvier suivant. Le compositeur passe à travers la partition par section et discute avec son interprète. La séance a été préservée par Ormandy sur des disques acétates. Ils ont été retrouvés dans sa collection privée à l’Université de Pennsylvanie.

Témoignage bouleversant

Le son de cet enregistrement privé est évidemment précaire. Mais le témoignage est bouleversant pour les admirateurs du compositeur. J’en retiens par exemple la douleur éperdue du 1er volet (CD 3, plage 6, à 4 minutes et suivantes, ou les mesures 241-263 au début de la plage 7) qui ne laisse aucun doute sur la résonance personnelle profonde de l’oeuvre, pas plus d’ailleurs que la violence des accords qui marquent une composition à la fois fantastique et hantée (extraits du 3e mouvement, plage 7 également). Il est dommage que les échanges entre Rachmaninov et Ormandy ne soient pas plus intelligibles, couverts par le bruit de fond des acétates.

Marston a inclus le document brut et une version éditée, suivant l’ordre de la partition, dans un coffret de documents historiques comprenant par ailleurs les Danses avec le Philharmonique de New York et Mitropoulos en 1942 ; une fulgurante 3e Symphonie par les mêmes en décembre 1941 ; la retransmission radio de L’île des Morts donnée par Ormandy en avril 1943 en l’honneur de Rachmaninov mort cinq jours plus tôt ; la Rhapsodie par Benno Moiseiwitsch et Adrian Boult en 1946 (exceptionnelle !) et trois Choeurs avec orchestre dirigés par Stokowski en concert, ainsi que des bribes pianistiques par Rachmaninov au piano. Le tout est superbement introduit par une notice érudite de Richard Taruskin, un maître.

Il serait intéressant de savoir quelle aurait été la « composition réelle idéale » d’un tel écrin régi par les lois de protection des droits européennes ou canadiennes, plutôt que les rigoristes 70 ans du domaine public américain, qui cantonne Marston aux documents des années 1940 et empêche de faire suivre cette démonstration par l’interprétation d’Ormandy des Danses symphoniques, ce qui aurait été légal partout ailleurs qu’aux États-Unis. Or, parmi les surprises du nouvel AEUMC, qui remplace l’ALENA, il semblerait bien, selon le spécialiste du droit Michael Geist, que le Canada ait consenti à un alignement sur la règle des 70 ans, ce qui nous privera prochainement, entre autres, au libre accès à 20 ans de matériel enregistré.