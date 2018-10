Le Concours musical international de Montréal a annoncé mardi qu’Alexander Shelley, directeur musical de l’Orchestre du Centre national des arts, dirigera l’épreuve finale de son édition Violon 2019. Non seulement Shelley fait-il ainsi ses débuts à l’OSM, mais il accomplit la prouesse rarissime, voire inédite, de diriger, à Montréal, le Métropolitain (en décembre 2018) et l’OSM — qui plus est lors de la même saison.