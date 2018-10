«Musiques du feu»: jouer avec le feu

Le concert inaugural de la saison 2018-2019 de la Société de musique contemporaine du Québec tombait pendant la fin de semaine des Journées de la culture. Ce rendez-vous gratuit, qui avait honorablement garni le parterre de la Salle Pierre-Mercure, était triplement bien composé. Il juxtaposait tout d’abord deux compositeurs considérés comme des piliers de la création québécoise, François Morel et Gilles Tremblay. Il faisait ensuite se succéder Tremblay et son modèle, Olivier Messiaen. Il associait enfin trois partitions pour vents et percussions.

La logique allait encore plus loin : dans le mimétisme « messiaenesque » de Gilles Tremblay, le composteur fait alterner des bribes de l’hymne « Veni Creator Spiritus » avec des formules qui évoquent immanquablement la musique de Messiaen. Dans Et exspecto resurrectionem mortuorum, on pourrait presque recomposer en filigrane ce même hymne à travers le jeu des percussions au début du 4e mouvement « Ils ressusciteront, glorieux… ».

À ceux qui s’étonneraient des pauses faites par Walter Boudreau entre les cinq volets d’Et exspecto, elles correspondent au souhait clairement exprimé par Messiaen sur la partition : « Afin de bien différencier les silences et les points d’orgue placés dans le déroulement des pièces et faisant partie de leur construction avec le silence normal qui sépare chaque pièce de sa voisine, l’auteur demande entre chaque pièce un silence d’une minute environ. »

Ce respect scrupuleux a marqué le respect par Walter Boudreau de la lenteur des énoncés (« tenir implacablement les tempi lents ») dans une interprétation marquée par une grande qualité du groupe de percussionnistes.

Prémisses hasardeuses

Si Messiaen sait que Dieu existe, comme l’a résumé Georges Nicholson, qui animait l’événement, Gilles Tremblay sait que Messiaen existe. Musique du feu est évidemment efficace et orchestré, mais tout aussi évidemment décalqué d’un modèle qui semble quasi obsessionnel, qu’on le veuille ou non.

Quant à François Morel, Lumières sculptées aurait nécessité de ma part une concentration perturbée par l’étrangeté de l’introduction de MM. Georges Nicholson et Yannick Plamondon, mêlant les notions totalement contradictoires insistant sur l’intransigeance de Morel (« il faut percuter pour communiquer ») avant de saluer ses réussites dans le domaine des musiques de télévision sans moindrement relever la contradiction. L’animateur s’est aussi félicité la présence d’enfants, les voyant ainsi « quitter le pays de la moronnie » (sic !), et félicitant les parents, le tout avant de laisser tenir par son interviewé, devant ces mêmes enfants, un discours obscur (des histoires de hampes de notes sur des « si » dont je n’ai pas saisi le sel).

Sur le fond même de l’assertion, c’est jouer avec le feu, car il y a largement matière à débat. En effet, selon les chercheurs en neurosciences auxquels nous avons donné la parole dans Le Devoir récemment, Morel, Tremblay et Messiaen ne présentent pas les caractéristiques des voies d’accès principales et prioritaires à la musique que d’aucuns prennent le grand risque de qualifier de « non moronne ».