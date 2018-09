Camille Saint-Saëns, Louis Lortie, Edward Gardner et BBC Philharmonic

Deux parutions célèbrent simultanément les concertos pour piano de Saint-Saëns : un disque de Bertrand Chamayou et Emmanuel Krivine (concertos no 2 et no 5) brillant mais tendu chez Warner, et cette nouveauté de Louis Lortie, qui l’emporte en matière de qualité de réglage et de captation du piano, mais aussi, et surtout, de souplesse de jeu et de finesse d’esprit. Le déploiement de puissance de Louis Lortie est impressionnant dans cette version qui, comme, jadis, Duchâble et Lombard (Erato), associe le fameux 2e Concerto avec le trop mésestimé 4e Concerto. Chandos doit vraiment se féliciter du retour en grâce de Louis Lortie il y a quelques années, car il enchaîne les disques comme autant de réussites successives. Désormais, aussi, un partenariat fructueux a été trouvé avec un chef, Edward Gardner, puisque ce Saint-Saëns est le 4e opus du tandem, après Lutoslawski, Szymanowski et Poulenc. Avec ce CD spectaculaire mais distingué, ni clinquant ni bruyant, Lortie et Gardner ont probablement réussi leur plus impressionnant opus.

Écoutez le Concerto pour piano no 2 de Saint-Saëns