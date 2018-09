Du bon usage des déchets!

Le compositeur canadien Jan Järvlepp a composé son Garbage Concerto en 1995. Il s’agit d’un concerto pour percussion dans lequel l’idée est de taper sur des objets ménagers ou des déchets, sauf dans le second mouvement, « The Rideau Canal, 3 a.m. », où les membres du groupe de percussionnistes soufflent dans des bouteilles dont le niveau de liquide détermine la hauteur du son.

La cadence où seuls sont émis, parfois à rythme soutenu, ces sons venteux mystérieux laisse à penser qu’il se passe plein de choses à Ottawa à 3 heures du matin ! Lors de ce volet, l’orchestre campe l’atmosphère avec des notes tenues, jusqu’à, même, à la fin, une courte section parodiant la Berceuse de l’Oiseau de feu de Stravinski.

Fondamentalement, le Garbage Concerto n’est pas une oeuvre passionnante à accompagner pour l’orchestre, qui opère essentiellement par ostinatos ou pizzicatos. Les percussions créent l’animation, l’orchestre assure un cadre sonore et relaie parfois certaines scansions percussives. Dans le dispositif des instruments improvisés, à part le plastique de la grosse poubelle et le verre, on trouve les sons métalliques et boisés traditionnels à travers des « instruments inusités ».

Le concerto soutient toujours l’attention, avec parfois de beaux traits d’esprit, comme l’explosion du sac en papier à la fin du 1er volet, « Dance of the Wind ». Les musiciens de Sixtrum ont magnifiquement cadré la partition, jouée avec enthousiasme.

En seconde partie, Alain Trudel a dirigé la Symphonie fantastique. Hasard intéressant, l’acoustique plutôt sèche de la salle André-Mathieu ressemble à celle de la salle du Conservatoire de Paris où elle a été créée. L’approche interprétative a été très traditionnelle (pas de cornet solo dans le Bal) mais fort juste, sans débordements outranciers. Difficile aussi de doser le hautbois solo hors scène dans un espace aussi restreint.

Très bel engagement de l’Orchestre de Laval, à l’image de son violon solo Antoine Bareil, avec une timbale très nette, de superbes sonorités de clarinette et des hautbois jouant haut dans le finale.

Belle soirée d’ouverture, donc, observée avec attention par Charles Binamé, qui travaille étroitement avec Alain Trudel sur Carmen pour l’Opéra de Montréal. Objectif : mai 2019.