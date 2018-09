De bons coups à l’affiche des Coups de coeur

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Les Coups de coeur se tiendront du 1er au 11 novembre et ont dévoilé leur programmation mardi. Si le programme double — un artiste connu, un moins connu — constitue encore et toujours la formule de base, c’est le lancement-spectacle qui constitue désormais la mission première du festival de chanson : Qualité Motel, Vincent Appleby, le Benoît Paradis Trio, Reney May, Vilain Pingouin, Anatole, Brigitte Saint-Aubin, Fuudge, Matiu, David Marin, Caravane, Ex-Libris et Dear Denizen présenteront tous sur scène un nouvel album dans le cadre de cette 32e édition. Quoi d’autre ? On fêtera les 70 ans de l’impénitent Lucien Francoeur, avec un tas d’invités. On est absolument fasciné par le seul nom de la formation anglo de Philippe B : à quoi ressemblera Philippe B and The Alphabet ? Un opéra rock des Hôtesses d’Hilaire, ce n’est pas banal non plus. On célèbrera les 30 ans d’Amère America, le premier album de Luc de Larochellière. Une Stéphanie Boulay en solo, un Zachary Richard en spectacle intime... la liste est encore longue. Pas le choix! La visite du site web s’impose.