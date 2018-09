«Les sanglots de l’exil»: bruyantes lamentations

Parmi les bons points de ce concert du Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM), la présence d’un public fidèle et un programme intelligent, proposant en fin de chaque partie une oeuvre rare du XXe siècle, dont une lamentation sur la destruction de Dresde en 1945 composée par Rudolf Mauersberger, fameux chef de chœur.

Autre qualité : l’ensemble, dirigé par Andrew McAnerney depuis 2015, fait preuve de justesse, avec des altos solides, des sopranos au louable effort de fusion de voix pourtant assez différentes et des basses au chant rond, pupitre auquel il manquait toutefois un timbre plus coloré et grave (on entend un tel apport en écoutant le CD Lassus de Philippe Herreweghe).

Il n’en reste pas moins que, confirmant des observations antérieures, le SMAM m’a semblé à une croisée des chemins si l’on considère un horizon de trois, cinq ou dix ans. Première question : où va le SMAM avec Andrew McAnerney ? Deuxième question : sachant qu’un chœur de chambre (12 chanteurs hier) est défini par son plus petit dénominateur commun et que la couleur du SMAM est donc déterminée par ses ténors, est-ce vraiment cette philosophie sonore qui est désirée et recherchée ?

À ces deux questions est liée une troisième : quelles sont les visées et ambitions du SMAM à moyen et long terme ? S’il s’agit d’être un « meuble musical local », c’est très différent du fait de viser un développement comme, par exemple, celui que Julian Wachner a atteint avec le Choir of Trinity Wall Street à New York.

Le concert d’hier soulève la question numéro un parce qu’on a l’impression d’avoir déjà tout compris du successeur de Christopher Jackson : la direction est professionnelle, mais systématique et plate. Les élans dans les phrases, les souffles, les respirations, la vie, voire la simple différence stylistique entre Morales (encore fruste) et Lassus (plus coloré) s’effacent derrière une quête de son passablement uniforme.

Ces bruyants sanglots opéraient par renflements dynamiques lors desquels perçaient les voix de Michiel Schrey chez les ténors I et Nils Brown chez les ténors II. C’est là une constatation et c’est peut-être même la couleur voulue. En ce qui me concerne, elle induit une tension dans l’écoute et empêche un accès optimisé au message spirituel des oeuvres chantées, par ailleurs atténué par la terne direction.