Première éclatante pour le nouveau maestro à New York

New York — Le chef d’orchestre néerlandais Jaap van Zweden a donné le la pour sa première à l’Orchestre philharmonique de New York : le 26e directeur musical de la célèbre institution américaine a le goût de la nouveauté et du changement. À la baguette jeudi soir, le maestro a, pour ses premiers pas au sein du Lincoln Center au coeur de Manhattan, mis en musique une oeuvre expérimentale, Filament, de la compositrice américaine Ashley Fure qui propose des murmures envoûtants de 15 « voix mouvantes ». Résultat, un choeur circulait à travers le hall avec des mégaphones, des balcons à l’orchestre, dans une procession méditative.