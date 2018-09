Henri Dutilleux, Symphonie no 1, Métaboles, Les citations.

Il m’est impossible de commenter objectivement ce CD : la charge émotionnelle est beaucoup trop forte. Pour une génération, le microsillon Calliope de Jean-Claude Casadesus dirigeant l’Orchestre de Lille dans la 1re Symphonie fut la porte d’accès à la musique d’Henri Dutilleux. Et voici que celui qui nous a ouvert le chemin revient à cette oeuvre 40 ans plus tard en la couplant avec Métaboles, la partition qui avait joué exactement le même rôle dix ans plus tôt avec l’enregistrement Erato de Charles Munch. Alors oui, depuis lors, le désert discographique s’est peuplé de maintes contributions (Tortelier, Morlot, Graf), mais ce disque Naxos reprend à mes yeux ce rôle de pilier, de viatique permettant d’entrer dans l’univers du successeur de Ravel, Debussy et Roussel et de l’apprivoiser avant d’aller plus loin. Quarante ans après, Jean-Claude Casadesus recueille et partage les fruits de son travail : les couleurs sont saturées, les accents francs et le son riche. Puisse une nouvelle génération savourer et méditer ce disque.



Jean Claude Casadesus dirige la Passacaille de la 1re Symphonie de Dutilleux