Le 1er septembre, à New York, Randy Weston, l’un des derniers géants du jazz, s’est éteint. Il avait 92 ans. De cette génération qui versait dans le jazz et non dans les musiques européennes post-modernes improvisées, il ne reste plus que Sonny Rollins, Roy Haynes et Jimmy Heath. Weston eut ceci de vital pour le jazz qu’il fut le premier, juste avant Art Blakey, à introduire les musiques et les instruments africains.