Ludwig van Beethoven. Les quatuors (intégrale). Quatuor de Budapest (version 1951-1952).

Sony fait un travail remarquable sur son fonds de musique de chambre puisque, parallèlement à la réédition des enregistrements Epic du Quatuor Juilliard, voici la précieuse intégrale des quatuors de Beethoven avec le légendaire Quatuor de Budapest. Cela existe déjà, et à très petit prix, me direz-vous ? Non. La version Sony « Masters » est l’intégrale stéréo (1958-1961), qui a toujours éclipsé cette version monophonique apollinienne, instrumentalement plus pure, sommet de l’art beethovénien des Budapest au disque. Les mordus avaient pu accéder à ce trésor grâce à l’étiquette United Archives, qui l’avait scrupuleusement réédité sur huit CD en 2006. Sony l’étale sur 12 CD reprenant les couplages des microsillons d’origine, mais la comparaison quatuor par quatuor montre une évidente supériorité sonore du nouveau rematriçage. Le travail réalisé par Matthias Erb et Martin Kistner donne présence et vérité à ce jalon aussi majeur dans la discographie des quatuors que le sont les interprétations de Furwängler pour les symphonies.

Le Quatuor de Budapest joue le Quatuor Opus 59 No1 de Beethoven