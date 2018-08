Julliard String Quartet, The Complete Epic Recordings 1956-1966

Ce coffret capital pour les amateurs de l’art du quatuor à cordes rassemble enfin les enregistrements sur étiquette Epic du Quatuor Juilliard, formé en 1946. Artistes Columbia, les Juilliard ont basculé chez Epic en 1956. Le premier violon historique des Juilliard était le fameux Robert Mann, décédé le 1er janvier 2018 à l’âge de 97 ans. Les enregistrements Epic documentent trois deuxièmes violons, mais principalement Isidore Cohen, qui quitta les Juilliard en 1966 pour devenir le violoniste du Beaux-Arts Trio. Mann, Cohen, Hillyer, Adam, sur 9 des 11 CD : voilà une formation légendaire à son apogée. La mission des Juilliard avait été formulée par Mann : « Jouer le répertoire établi avec le sentiment d’excitation et de découverte procuré par les oeuvres nouvelles et les oeuvres nouvelles avec la vénération réservée aux classiques ». L’opus 54 de Haydn, les « Haydn Quartette » de Mozart, lesnos 2 et 3 de Mendelssohn, les Razoumovski de Beethoven, Rosamunde etle 15e de Schubert : tout cela est épuré, joué au cordeau, décapé et décapant pour l’époque.

Le Quatuor Juilliard joue le Quatuor Le printemps de Mozart