Entente signée à l’OSM

Photo: Pierre-Etienne Bergeron

C’est un fait rare dans l’histoire de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui a annoncé, mardi, la signature d’une entente collective avant même l’expiration de la précédente avec la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ). La guilde a salué « le bel esprit de collaboration » qui a prévalu et les « solutions durables et réalistes » qui en sont issues. Cette entente, qui liera l’orchestre et ses musiciens pour cinq ans à compter du 1er septembre, prévoit des augmentations annuelles totalisant 10 % sur cinq ans et une valorisation des cotisations au fonds de pension. Cette annonce apporte au surplus une stabilité à l’orchestre montréalais, qui cherche un chef pour prendre le relais de Kent Nagano, en 2020.