R.I.P. Aretha Franklin, 4e Régiment

Besogneur, le duo de compositeurs-beatmakers-ingénieurs du son 4e Régiment (Raiden et Brand) inonde sa page Bandcamp de beat tapes, collections de rythmiques instrumentales hip-hop qu’il distribue gratuitement — plus d’une trentaine parus déjà depuis le début de l’année ! Le plus récent, composé et enregistré en moins de 24 heures, rend hommage à la reine de la soul Aretha Franklin, décédée la semaine dernière, en échantillonnant certains de ses plus grands succès, tels Respect, Chain of Fool et Try a Little Tenderness. L’exercice de style a beau être spontané, ses structures somme toute simplissimes, car construites sur de répétitives phrases musicales, son principal mérite est de rappeler combien l’oeuvre de la légende a percolé dans les musiques rap et R&B : de Public Enemy (qui a « samplé » Rock Steady sur Night of the Living Baseheads) à MC Solaar (Call Me, sur La 5e Saison), en passant par Nas, Kanye West, EPMD, OutKast et des dizaines d’autres. C’est ainsi, aussi, que la mémoire de Franklin continuera à captiver les jeunes mélomanes.



R.I.P. Aretha Franklin ★★★ Hip-hop 4e Régiment, Indépendant