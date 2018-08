Life of, Steve Tibbetts

Ceux qui n’aiment pas le style épuré et atmosphérique de l’étiquette allemande ECM passeront ici leur tour : les autres plongeront avec une absolue délectation dans ce 12e disque du guitariste (et un peu pianiste) américain Steve Tibbetts — fascinant personnage qui passe l’essentiel de sa vie à voyager (beaucoup en Asie), à enregistrer ce qu’il entend de sons et de chants, à explorer ce que ces fragments d’ailleurs peuvent apporter à ses propres explorations musicales. Life of est entièrement décliné à la guitare acoustique 12 cordes (tout en fingerpicking, avec un travail de fond sur les vibrations), sans compter des ajouts discrets de piano, de percussions (Marc Anderson) et de violoncelle (Michelle Kinney). Presque pas de tempos apparents, une seule grande atmosphère brumeuse en point d’horizon — néanmoins, plusieurs mises en relief. Ce territoire respire la liberté de création et regorge de subtilités : à chaque écoute sa découverte.



Steve Tibbetts - Start Again