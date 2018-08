Les funérailles d’Aretha Franklin annoncées pour le 31 août

Detroit — Les funérailles de la « reine de la soul » Aretha Franklin se dérouleront le 31 août dans une grande église de sa ville natale de Detroit, a confirmé vendredi son agente alors que les hommages à la chanteuse légendaire décédée jeudi continuaient à affluer. En 60 ans de carrière, celle que tout le monde surnommait « Aretha » a influencé plusieurs générations d’artistes à travers des succès planétaires comme Respect (1967), Natural Woman (1968) ou I Say a Little Prayer (1968). La ville de Detroit, capitale de l’automobile américaine, où la chanteuse s’est éteinte jeudi à 76 ans après une longue bataille contre le cancer, s’apprête à rendre à sa star un hommage sur plusieurs jours, à la hauteur de la légende qu’elle était devenue. Les 28 et 29 août, sa dépouille devrait être exposée au public de 9 h à 21 h au Musée Charles Wright, consacré à l’histoire des Noirs américains, a confirmé son agente de longue date, Gwendolyn Quinn. Les funérailles devraient avoir lieu ensuite, le 31 août, au Greater Grace Temple, grande église pentecôtiste de Detroit où furent organisées en 2005 les obsèques de Rosa Parks, la femme qui en 1955 osa défier dans l’Alabama une interdiction faite aux Noirs de s’asseoir à l’avant des bus, devenant ainsi une icône de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Si le lieu peut accueillir jusqu’à 4000 personnes, les invités devraient être triés sur le volet : membres de la famille, proches et célébrités du monde de la musique ou d’autres personnalités, comme l’ancien président Barack Obama, pourraient être conviés, indiquait vendredi le grand quotidien local, le Detroit Free Press. La chanteuse sera inhumée dans le cimetière de la ville, où reposent son père et trois de ses frères et soeurs, a précisé Gwendolyn Quinn.